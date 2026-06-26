Шаман из Ганы о возвращении России: «Я люблю Путина – распечатал его фото, он говорит правду и любит африканцев. Приложу все усилия, чтобы сняли запрет. Мы и РФ – единое целое»

Шаман из Ганы обещал поработать над возвращением России в футбол.

Ганский шаман Нана Кваку Бонсам, заявил, что хочет помочь вернуть российский футбол на международную арену.

Ранее он заявлял, что проклянет форварда сборной Англии Харри Кейна, чтобы помочь африканской сборной в матче 2-го тура ЧМ-2026 . Игра завершилась со счетом 0:0, в концовке матча Кейн не попал по воротам с линии вратарской. После Бонсам сообщил, что снял проклятие с англичанина.

«Я так сильно люблю Владимира Путина в самой глубине своего сердца, в глубине души. Я даже распечатал его фотографию, потому что он любит африканцев. И он – человек, который говорит правду.

Я постараюсь сделать все возможное, приложить все усилия, чтобы сделать что-то, благодаря чему с российской сборной тоже смогли бы снять запрет, дисквалификацию, чтобы сборная России тоже смогла поехать на чемпионат мира в будущем.

И я обещаю, что проделаю такую работу. Потому что Россия и Гана – мы единое целое. Потому что Путин – это человек, который очень сильно любит Африку, а я тоже очень сильно люблю Россию.

Даже иногда, когда что-то происходит, мы можем использовать духовные силы. Не во всех ситуациях можно использовать бомбы и ракеты, нет. Можно использовать духовное, чтобы послать что-то, чтобы пойти и приструнить людей, которые творят плохие дела», – сказал Бонсам.

Российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях ФИФА и УЕФА.

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