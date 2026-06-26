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  4. Шаман из Ганы о возвращении России: «Я люблю Путина – распечатал его фото, он говорит правду и любит африканцев. Приложу все усилия, чтобы сняли запрет. Мы и РФ – единое целое»

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Шаман из Ганы о возвращении России: «Я люблю Путина – распечатал его фото, он говорит правду и любит африканцев. Приложу все усилия, чтобы сняли запрет. Мы и РФ – единое целое»
Шаман из Ганы обещал поработать над возвращением России в футбол.

Ганский шаман Нана Кваку Бонсам, заявил, что хочет помочь вернуть российский футбол на международную арену.

Ранее он заявлял, что проклянет форварда сборной Англии Харри Кейна, чтобы помочь африканской сборной в матче 2-го тура ЧМ-2026. Игра завершилась со счетом 0:0, в концовке матча Кейн не попал по воротам с линии вратарской. После Бонсам сообщил, что снял проклятие с англичанина.

«Я так сильно люблю Владимира Путина в самой глубине своего сердца, в глубине души. Я даже распечатал его фотографию, потому что он любит африканцев. И он – человек, который говорит правду.

Я постараюсь сделать все возможное, приложить все усилия, чтобы сделать что-то, благодаря чему с российской сборной тоже смогли бы снять запрет, дисквалификацию, чтобы сборная России тоже смогла поехать на чемпионат мира в будущем.

И я обещаю, что проделаю такую работу. Потому что Россия и Гана – мы единое целое. Потому что Путин – это человек, который очень сильно любит Африку, а я тоже очень сильно люблю Россию.

Даже иногда, когда что-то происходит, мы можем использовать духовные силы. Не во всех ситуациях можно использовать бомбы и ракеты, нет. Можно использовать духовное, чтобы послать что-то, чтобы пойти и приструнить людей, которые творят плохие дела», – сказал Бонсам.

Российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях ФИФА и УЕФА.

Шаман из Ганы проклял Кейна. С Роналду не получилось

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ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Odds.ru
logoСборная России по футболу
logoСборная Ганы по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoПолитика
Нана Кваку Бонсам
logoЧемпионат мира по футболу
logoХарри Кейн
logoВладимир Путин
отстранение и возвращение России

Комментарии

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ОтветКто составил коспекты Лобановского?
Перспективная ветка.
Любвеобильная
Наконец.то появился свет в конце туннеля..
Ответjeko19
Наконец.то появился свет в конце туннеля..
мы уже в раю?
У нас тоже есть шаман.
Тоже любвеобильный
ОтветBarsa! bolshe chem klub
У нас тоже есть шаман. Тоже любвеобильный
Поедет на Байкал для обмена опытом?
ОтветПинающий Достоинства
Поедет на Байкал для обмена опытом?
Комментарий удален модератором
«Россия и Гана - мы единое целое»(с). Очень похоже что новый братский народ нарисовался.
ОтветТиджани Бабангида
«Россия и Гана - мы единое целое»(с). Очень похоже что новый братский народ нарисовался.
это намёк на сивио? мужик даже не понимает какие опасные вещи он говорит и какую беду может накликать
Раньше под такими новостями писали - ну так заберите его себе! А сейчас думаешь - ну а чем Гана так провинилась то...
ОтветBartez1986
Раньше под такими новостями писали - ну так заберите его себе! А сейчас думаешь - ну а чем Гана так провинилась то...
Я думал, даже на этом сайте люди просыпаются и включают мозг, и подобных тебе позорное меньшинство, но, похоже, это не совсем так.
"Я - русский! Я иду до конца" - добавил шаман.
ОтветRenki
"Я - русский! Я иду до конца" - добавил шаман.
Он ганский
ОтветRenki
"Я - русский! Я иду до конца" - добавил шаман.
Нам-то не гони! За километр видно, что ты людоедом был!
В этой новости прекрасно всё!
Надо его замминистра оформить, человек профессиональный
Пацан в разнос пошел.

Мелкобританцев попускает, Путина любит, что дальше? Купит квартиру Сигала?
ОтветКамбоджа Иванов
Пацан в разнос пошел. Мелкобританцев попускает, Путина любит, что дальше? Купит квартиру Сигала?
Дом
Ответfussballer
Дом
Я не в материале, получается
Может, хоть это сработает.
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