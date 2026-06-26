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  4. Оргкомитет ЧМ-2026 в Сиэтле об акции ЛГБТ* на матче Ирана и Египта: «Футбол обладает уникальной способностью объединять людей, невзирая на границы, культуры и убеждения»

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Оргкомитет ЧМ-2026 в Сиэтле об акции ЛГБТ* на матче Ирана и Египта: «Футбол обладает уникальной способностью объединять людей, невзирая на границы, культуры и убеждения»
В оргкомитете ЧМ не станут менять планы относительно посвященного ЛГБТ* матча.

В оргкомитете ЧМ-2026 в Сиэтле высказались о ситуации с посвященным ЛГБТ* матчем.

27 июня этот город примет матч сборных Ирана и Египта в рамках 3-го тура группового этапа. Игра будет носить название «Матч гордости». Напомним, что до жеребьевки турнира не было известно, какие команды сыграют в этом матче. 

Обе сборные попросили ФИФА отказаться от поддержки ЛГБТ* в этом матче.

В организационном комитете Сиэтла заявили, что не станут менять планы: «Футбол обладает уникальной способностью объединять людей, невзирая на границы, культуры и убеждения. Этот матч отражает нашу неизменную приверженность уважению, достоинству и единству для всех».

Матч Египет – Иран состоится 27 июня и начнется в 06:00 по московскому времени. 

* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
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logoСборная Ирана по футболу
logoСборная Египта по футболу
logoПолитика

Комментарии

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В некотором смысле, оргкомитет прав: данная уникальная акция действительно объединит народы Ирана и Египта в ненависти к рекламируемой ФИФА акции.
ОтветБорис _____
В некотором смысле, оргкомитет прав: данная уникальная акция действительно объединит народы Ирана и Египта в ненависти к рекламируемой ФИФА акции.
Посмотрим кстати на их силу духа и убеждения. Чёт мне кажется, что убеждения будут колебаться)
ЛГТБ не культура.
Не путайте задний проход со входом в музей.
ОтветBusk
ЛГТБ не культура. Не путайте задний проход со входом в музей.
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ОтветВладимир
Комментарий скрыт
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Где Россия, объединяльщик?
ОтветGuillermo
Где Россия, объединяльщик?
Да! И пусть радугу вернут, п####ы!
А после матча опять прогонят иранцев из США ссаными тряпками, быстро забыв про уникальную способность объединения и приверженность к уважению, достоинству и единству для всех
ОтветAleksey Yashin
А после матча опять прогонят иранцев из США ссаными тряпками, быстро забыв про уникальную способность объединения и приверженность к уважению, достоинству и единству для всех
Не, в это раз двое суток дали, а не одни как в прошлые разы. Так что есть ночь в отеле для объединения.
"Матч гордости"
Гордости чего? Рваных пуканов?
Инфантино,надеюсь, будет на трибунах, одев петушиный наряд
ОтветСергей Галынский
"Матч гордости" Гордости чего? Рваных пуканов? Инфантино,надеюсь, будет на трибунах, одев петушиный наряд
В петушином наряде обвинят в симпатиях к Франции.
Интересно, почему эта способность такая избирательная и распространяется не на всех людей, границы, культуры и убеждения?)
Ответluthien
Интересно, почему эта способность такая избирательная и распространяется не на всех людей, границы, культуры и убеждения?)
А на какие убеждения это не распространится? Ну кроме человеконенавистнических
Жизнь лучший драматург)
Из 72 матчей выбрать для этой акции Иран - Египет... Определено у кого-то наверху неплохое чувство юмора.
ОтветCherenkovF
Жизнь лучший драматург) Из 72 матчей выбрать для этой акции Иран - Египет... Определено у кого-то наверху неплохое чувство юмора.
Его выбрали еще до жеребьевки)
Если вы принуждаете кого либо что либо делать, то это уже история не про объединение.
С гомофобией, безусловно, нужно бороться, но в западных странах это делается слишком политизировано, в рамках крайне левых идей, которые скорее разьединяют людей, нежели обьединяют.
ОтветWekil
С гомофобией, безусловно, нужно бороться, но в западных странах это делается слишком политизировано, в рамках крайне левых идей, которые скорее разьединяют людей, нежели обьединяют.
А есть примеры борьбы с гомофобией которая вас устраивает?
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