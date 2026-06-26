Оргкомитет ЧМ-2026 в Сиэтле об акции ЛГБТ* на матче Ирана и Египта: «Футбол обладает уникальной способностью объединять людей, невзирая на границы, культуры и убеждения»

В оргкомитете ЧМ-2026 в Сиэтле высказались о ситуации с посвященным ЛГБТ* матчем.
27 июня этот город примет матч сборных Ирана и Египта в рамках 3-го тура группового этапа. Игра будет носить название «Матч гордости». Напомним, что до жеребьевки турнира не было известно, какие команды сыграют в этом матче.
Обе сборные попросили ФИФА отказаться от поддержки ЛГБТ* в этом матче.
В организационном комитете Сиэтла заявили, что не станут менять планы: «Футбол обладает уникальной способностью объединять людей, невзирая на границы, культуры и убеждения. Этот матч отражает нашу неизменную приверженность уважению, достоинству и единству для всех».
Матч Египет – Иран состоится 27 июня и начнется в 06:00 по московскому времени.
* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
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Кто лучший футболист ЧМ за последние 30 лет? Рейтинг Саши Журавлева
Не путайте задний проход со входом в музей.
Гордости чего? Рваных пуканов?
Инфантино,надеюсь, будет на трибунах, одев петушиный наряд
Из 72 матчей выбрать для этой акции Иран - Египет... Определено у кого-то наверху неплохое чувство юмора.