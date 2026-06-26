«Комо» выкупит у «Реала» Паса за 60 млн евро.

Нико Пас останется в «Комо».

Ранее сообщалось , что «Реал» выкупит 21-летнего полузащитника у «Комо » за 9 миллионов евро. У итальянского клуба до понедельника будет возможность вернуть игрока за 60 млн евро, но клуб не станет ею пользоваться. Позднее стало известно , что над подписанием 21-летнего полузащитника работает «Интер ».

Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо , в итоге «Комо» договорился с «Реалом» о полноценном трансфере Паса.

Стороны достигли соглашения о выкупе аргентинца, так как сам игрок хотел остаться в «Комо». Сумма сделки составит 60 млн евро, что также подтверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Реал», в свою очередь, оставит за собой право обратного выкупа футболиста. По данным Ди Марцио, опция в 80 млн евро будет действовать следующим летом.