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  4. «Комо» выкупит Паса у «Реала» за 60 млн евро – хавбек хотел остаться в итальянском клубе. У «Мадрида» будет опция обратного выкупа

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«Комо» выкупит Паса у «Реала» за 60 млн евро. У «Мадрида» будет опция обратного выкупа за 80 млн через год
«Комо» выкупит у «Реала» Паса за 60 млн евро.

Нико Пас останется в «Комо».

Ранее сообщалось, что «Реал» выкупит 21-летнего полузащитника у «Комо» за 9 миллионов евро. У итальянского клуба до понедельника будет возможность вернуть игрока за 60 млн евро, но клуб не станет ею пользоваться. Позднее стало известно, что над подписанием 21-летнего полузащитника работает «Интер».

Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, в итоге «Комо» договорился с «Реалом» о полноценном трансфере Паса.

Стороны достигли соглашения о выкупе аргентинца, так как сам игрок хотел остаться в «Комо». Сумма сделки составит 60 млн евро, что также подтверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

«Реал», в свою очередь, оставит за собой право обратного выкупа футболиста. По данным Ди Марцио, опция в 80 млн евро будет действовать следующим летом.

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoсерия А Италия
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Комментарии

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Через пару лет в Италии будет ещё один топ-клуб, видимо, Комо настроен серьезно
Не удивлюсь приходу Гвардиолы через год-два в Комо, если не уйдет в сборную, и становлению нового гегемона в Италии
ОтветВлад Безруков
Через пару лет в Италии будет ещё один топ-клуб, видимо, Комо настроен серьезно Не удивлюсь приходу Гвардиолы через год-два в Комо, если не уйдет в сборную, и становлению нового гегемона в Италии
Столицу перенесут в Нью Васюки
Реал выкупит за 80, а потом продаст в Комо обратно за 90. Чтобы Тебас ещё больше запутался
Хэппи-энд для Паса.
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