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  4. ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова: «Верный товарищ, человек с большим сердцем и уникальной преданностью клубным цветам. Таким он запомнится всем нам»

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ЦСКА о смерти Сергея Иванова: «Верный товарищ, человек с большим сердцем и уникальной преданностью клубным цветам. Выражаем искренние соболезнования родным и близким»
ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью почетного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова.

«Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов.

Известному болельщику ПФК ЦСКА и государственному деятелю было 73 года. Сергей Борисович долгие годы был важнейшим человеком для ЦСКА во многих видах спорта.

Верный товарищ, человек с большим сердцем и уникальной преданностью клубным цветам. Именно таким он запомнится всем нам.

Наш клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича», – говорится в заявлении клуба. 

Иванов, бывший министр обороны России, руководитель администрации президента и спецпредставитель президента РФ, возглавлял Единую лигу с момента ее основания (2008) и до 2014 года, после чего стал почетным президентом.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoпремьер-лига Россия
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