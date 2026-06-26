ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.

ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью почетного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова.

«Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов.

Известному болельщику ПФК ЦСКА и государственному деятелю было 73 года. Сергей Борисович долгие годы был важнейшим человеком для ЦСКА во многих видах спорта.

Верный товарищ, человек с большим сердцем и уникальной преданностью клубным цветам. Именно таким он запомнится всем нам.

Наш клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича», – говорится в заявлении клуба.

Иванов, бывший министр обороны России, руководитель администрации президента и спецпредставитель президента РФ, возглавлял Единую лигу с момента ее основания (2008) и до 2014 года, после чего стал почетным президентом.