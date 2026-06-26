ЦСКА о смерти Сергея Иванова: «Верный товарищ, человек с большим сердцем и уникальной преданностью клубным цветам. Выражаем искренние соболезнования родным и близким»
ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.
ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью почетного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова.
«Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов.
Известному болельщику ПФК ЦСКА и государственному деятелю было 73 года. Сергей Борисович долгие годы был важнейшим человеком для ЦСКА во многих видах спорта.
Верный товарищ, человек с большим сердцем и уникальной преданностью клубным цветам. Именно таким он запомнится всем нам.
Наш клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Борисовича», – говорится в заявлении клуба.
Иванов, бывший министр обороны России, руководитель администрации президента и спецпредставитель президента РФ, возглавлял Единую лигу с момента ее основания (2008) и до 2014 года, после чего стал почетным президентом.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура31201 голос
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии