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  4. Сын Анчелотти покачал головой при выходе Неймара на замену в матче с Шотландией. Жена Давиде пожаловалась на оскорбления фанатов в соцсети: «Мы первыми хотим победы Бразилии»

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Сын Анчелотти покачал головой при выходе Неймара на замену в матче с Шотландией. Жена Давиде пожаловалась на оскорбления фанатов в соцсети: «Мы первыми хотим победы Бразилии»
Бразильцы атаковали семью Давиде Анчелотти в соцсетях из-за взгляда на Неймара.

Ана Галоча, жена Давиде Анчелотти, сообщила в соцсетях, что подверглась нападкам со стороны бразильских болельщиков из-за реакции помощника тренера и сына Карло Анчелотти на выход Неймара на поле.

34-летний футболист вышел на поле на 76-й минуте матча Бразилии с Шотландией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 (3:0). Это была его первая игра в составе сборной с 18 октября 2023 года.

Ана репостнула видео из профиля O Mundo da Bola с подписью: «Сын Карло Анчелотти выглядит раздраженным и отрицательно качает головой, когда Неймару дают указание выйти на поле». Однако в полной версии видео Давиде встает и приветствует игрока перед его выходом на поле.

«Вы понимаете, что совершенно неправильно интерпретируете изображение, не имеющее отношения к реальности, и из-за этого я с утра получаю множество оскорблений? Мы первыми хотим, чтобы Бразилия победила», – написала испанка Ана Галоча в своем аккаунте.

После чемпионате мира Давиде Анчелотти, как сообщалось ранее, возглавит «Лилль».

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Globo Esporte
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Комментарии

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Зато я точно знаю, что сын Анчелоти круче, сына Плющенко
ОтветРубин2003
Зато я точно знаю, что сын Анчелоти круче, сына Плющенко
И он не собирается в Азербайджан).
ОтветРубин2003
Зато я точно знаю, что сын Анчелоти круче, сына Плющенко
Головой качает?
смотрел видео, раздули из ничего.

мало ли из-за чего он решил помотать головой, и кому этот сигнал был адресован...

даже если представим, что Неймар ему не по душе, наверное, он умнее того, чтобы выставлять своё мнение на всеобщее обозрение
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