Сын Анчелотти покачал головой при выходе Неймара на замену в матче с Шотландией. Жена Давиде пожаловалась на оскорбления фанатов в соцсети: «Мы первыми хотим победы Бразилии»

Бразильцы атаковали семью Давиде Анчелотти в соцсетях из-за взгляда на Неймара.

Ана Галоча, жена Давиде Анчелотти , сообщила в соцсетях, что подверглась нападкам со стороны бразильских болельщиков из-за реакции помощника тренера и сына Карло Анчелотти на выход Неймара на поле.

34-летний футболист вышел на поле на 76-й минуте матча Бразилии с Шотландией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 (3:0). Это была его первая игра в составе сборной с 18 октября 2023 года.

Ана репостнула видео из профиля O Mundo da Bola с подписью: «Сын Карло Анчелотти выглядит раздраженным и отрицательно качает головой, когда Неймару дают указание выйти на поле». Однако в полной версии видео Давиде встает и приветствует игрока перед его выходом на поле.

«Вы понимаете, что совершенно неправильно интерпретируете изображение, не имеющее отношения к реальности, и из-за этого я с утра получаю множество оскорблений? Мы первыми хотим, чтобы Бразилия победила», – написала испанка Ана Галоча в своем аккаунте.

После чемпионате мира Давиде Анчелотти, как сообщалось ранее , возглавит «Лилль».