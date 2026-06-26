«Милан» предложил 45 млн евро с учетом бонусов за Рамуша, «ПСЖ» хочет 50 млн. Форварду дают контракт с зарплатой 4 млн евро в год
«ПСЖ» хочет получить 50 млн евро за трансфер Гонсалу Рамуша.
Стали известны детали предложения «Милана» по трансферу Гонсалу Рамуша.
По информации A Bola, итальянский клуб предложил «ПСЖ» 45 миллионов евро с учетом бонусов за 25-летнего нападающего. Главный тренер «россонери» Рубен Аморим одобрил подписание Рамуша и продажу Сантьяго Хименеса.
«ПСЖ» хочет выручить от этого трансфера 50 миллионов евро. «Милан» и агент Жорже Мендеш прорабатывают детали сделки.
Самому игроку предлагают контракт на 4 или 5 лет с зарплатой, аналогичной той, которую он получает в «ПСЖ», – 4 млн евро «чистыми» в год.
В прошлом сезоне Лиги 1 Рамуш провел 30 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативный пас. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
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