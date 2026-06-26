Невилл о ЧМ-2026: «Все говорят о Роналду и Месси, но это турнир Мбаппе. Он выиграет чемпионат мира для Франции»
Невилл о ЧМ: это турнир Мбаппе, он принесет победу Франции.
Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл считает, что форвард Килиан Мбаппе принесет Франции золото ЧМ-2026.
«Все, конечно же, говорят про Роналду, Месси, но я думаю, это турнир Мбаппе.
Он особенным образом проявил себя в последнем финале в Катаре [где Франция уступила Аргентине]. Если подумать о том, что произошло в последние полчаса, это было невероятно.
Я думаю, он выиграет чемпионат мира, действительно так думаю. Я считаю, он выиграет чемпионат для Франции», – сказал Невилл в подкасте The Overlap.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура30866 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер The Overlap
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии