Невилл о ЧМ: это турнир Мбаппе, он принесет победу Франции.

Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл считает, что форвард Килиан Мбаппе принесет Франции золото ЧМ-2026 .

«Все, конечно же, говорят про Роналду , Месси , но я думаю, это турнир Мбаппе.

Он особенным образом проявил себя в последнем финале в Катаре [где Франция уступила Аргентине]. Если подумать о том, что произошло в последние полчаса, это было невероятно.

Я думаю, он выиграет чемпионат мира, действительно так думаю. Я считаю, он выиграет чемпионат для Франции », – сказал Невилл в подкасте The Overlap.