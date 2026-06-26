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  4. Невилл о ЧМ-2026: «Все говорят о Роналду и Месси, но это турнир Мбаппе. Он выиграет чемпионат для Франции»

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Невилл о ЧМ-2026: «Все говорят о Роналду и Месси, но это турнир Мбаппе. Он выиграет чемпионат мира для Франции»
Невилл о ЧМ: это турнир Мбаппе, он принесет победу Франции.

Экс-защитник сборной Англии Гари Невилл считает, что форвард Килиан Мбаппе принесет Франции золото ЧМ-2026.

«Все, конечно же, говорят про Роналду, Месси, но я думаю, это турнир Мбаппе.

Он особенным образом проявил себя в последнем финале в Катаре [где Франция уступила Аргентине]. Если подумать о том, что произошло в последние полчаса, это было невероятно.

Я думаю, он выиграет чемпионат мира, действительно так думаю. Я считаю, он выиграет чемпионат для Франции», – сказал Невилл в подкасте The Overlap.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура30866 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер The Overlap
logoКилиан Мбаппе
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛа Лига
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoГари Невилл
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