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  4. Палмер о невызове на ЧМ: «Я не плачу из-за решения, которое нельзя изменить. Если не буду занят, посмотрю матчи Англии»

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Палмер о невызове на ЧМ: «Я не плачу из-за решения, которое нельзя изменить. Если не буду занят, посмотрю матчи Англии»
Палмер о ЧМ: не плачу из-за непопадания, посмотрю матчи, если не буду занят.

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о невызове на ЧМ-2026.

24-летний игрок отдыхает на Ибице после невключения в состав сборной Англии на турнир.

О решении Томаса Тухеля

«Этим летом я собираюсь расслабиться, отдохнуть впервые за 3-4 года, прежде чем вернуться к тому, что я люблю.

Этот сезон был не самым лучшим, но что есть, то есть. Я не плачу из-за решения, которое нельзя изменить, и надеюсь, что ребята дойдут до конца».

О том, будет ли ему трудно следить за сборной Англии на турнире, не участвуя самому

«Если я не буду занят, то буду смотреть матчи, да», – сказал Палмер.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: i-D magazine
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