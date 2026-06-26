Палмер о невызове на ЧМ: «Я не плачу из-за решения, которое нельзя изменить. Если не буду занят, посмотрю матчи Англии»
Палмер о ЧМ: не плачу из-за непопадания, посмотрю матчи, если не буду занят.
Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о невызове на ЧМ-2026.
24-летний игрок отдыхает на Ибице после невключения в состав сборной Англии на турнир.
О решении Томаса Тухеля
«Этим летом я собираюсь расслабиться, отдохнуть впервые за 3-4 года, прежде чем вернуться к тому, что я люблю.
Этот сезон был не самым лучшим, но что есть, то есть. Я не плачу из-за решения, которое нельзя изменить, и надеюсь, что ребята дойдут до конца».
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«Если я не буду занят, то буду смотреть матчи, да», – сказал Палмер.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура30684 голоса
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: i-D magazine
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