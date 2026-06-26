  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Порноактриса Лили Филлипс о конфликте с девушкой Фодена из-за селфи: «Относиться ко мне как к грязи из-за моей профессии – это унизительно»

Видео
0
Порноактриса Лили Филлипс о конфликте с девушкой Фодена из-за селфи: «Относиться ко мне как к грязи из-за моей профессии – это унизительно»
Порноактриса Лили Филлипс высказалась о конфликте с девушкой Фодена из-за селфи.

Порноактриса Лили Филлипс прокомментировала конфликт с девушкой Фила Фодена.

Инцидент произошел на боксерском вечере с участием Томми Фьюри и Эдди Холла. Создательница контента для взрослых подошла к футболисту «Манчестер Сити», чтобы попросить совместное фото, однако его девушка Ребекка Кук не дала ей договорить и жестом показала убираться.

«Я подошла к Филу как обычная фанатка и хотела попросить фотографию.

Честно говоря, я даже не знала, что рядом с ним была его девушка. На таких мероприятиях люди часто сидят рядом со случайными людьми. И если ты хочешь сделать фото со звездой, ты спрашиваешь об этом напрямую, а не у рядом сидящего человека.

Я даже не успела договорить, как меня буквально прогнали. Если человек не хочет фотографироваться со мной – это его полное право, и я совершенно нормально к этому отношусь.

Но, мне кажется, сказать об этом можно было совсем по-другому. Относиться ко мне так, будто я грязь под подошвой, только из-за моей профессии, – это довольно унизительно.

Достаточно было просто сказать: «Нет, спасибо, не сегодня». Но это лишь мое мнение, а у каждого оно свое», – заявила Филлипс.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура30456 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: Daily Star
logoФилип Фоден
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoсветская хроника
logoдевушки и спорт
видео

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
дайте ей микрофон, слишком много говорит
Человек имеет право как угодно отогнать тебя от себя кем бы ты не был
Если к простит..м плохое отношение в обществе ,то какой должно быть к тем ,кто это еще и на камеру снимает
А как ещë к тебе относиться? Ты ещë хуже грязной шлюхи.
Гражданка поставила рекорды по количеству мужчин за 24 часа. 100, 300, 1000.

Может она просто хотела предложить Филу быть тысячепервым. А жена обломала...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026. Франция против Норвегии, Испания сыграет с Уругваем, Бельгия – с Новой Зеландией, Иран встретится с Египтом
6 минут назад
Гюлер о вылете Турции с ЧМ: «Простите нас. Мы хотели осчастливить людей и вместе написать новую историю. Отныне каждый матч сборной будет шансом реабилитироваться»
10 минут назад
Сколько вспомните уругвайцев, которые играли в России? Назовите самый непопулярный ответ
20 минут назадТесты и игры
«Челси» за 55 млн евро купит защитника сборной Франции Лакруа у «Кристал Пэлас»
28 минут назад
«Краснодар» сделал нарезку ударов Ленини со штрафных на тренировках, чтобы сборная Кабо-Верде больше доверяла ему при стандартах. Кевин забил Уругваю на ЧМ
35 минут назад
Бразилия подала протест в ФИФА из-за отмены гола Винисиуса в ворота Шотландии. Конфедерация потребовала не назначать мексиканского судью Рамоса на игры сборной
53 минуты назад
Луис Суарес: «Неуместно сравнивать Месси и Ямаля. Разные футболисты. Посмотрите, чего Лео добивается в своем возрасте. Будем надеяться, что Ламин достигнет хотя бы того же уровня»
сегодня, 11:59
«Ньюкасл» не продал Гимараэса в «Арсенал» за 55 млн фунтов
сегодня, 11:34
Сергей Ташуев: «Нет такого, что на ЧМ другая планета в плане футбола по сравнению с РПЛ. Я с «Шахтером» играл против итальянских команд – тоже ничего особенного»
сегодня, 11:22
Тренер Египта об акции ЛГБТ* на матче с Ираном: «Мы думаем о футболе. Подчеркиваем важность уважения, правил, которым должны следовать все»
сегодня, 11:21
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Балтика» разгромила ульяновскую «Волгу» и сыграет с «Акроном», «Рубин» против «КАМАЗа»
30 минут назад
Педри: «Только Месси может делать то, что он делает в своем возрасте. Лионель видит футбол на шаг вперед и знает, где нужно быть, чтобы забить гол»
сегодня, 11:48
Директор «Крыльев» о продлении Булатова: «Он знает, что в трудный момент его поддержат и не начнут искать замену при первой же осечке»
сегодня, 10:58
Эланга не знал, что Швецию устроит ничья с Японией для выхода в плей-офф: «Я кричал: «Давайте, мы можем забить еще!»
сегодня, 10:45
Ещенко о Джикии в «Локо»: «РПЛ только выиграет. Если Кокорин зайдет в какую‑то команду, будет еще лучше»
сегодня, 10:28
Набабкин и Рязанцев вошли в тренерский штаб молодежки ЦСКА
сегодня, 09:57
Глава Спортивного комитета Филиппин о матче с Россией: «Готовы приехать. Возможно, осенью»
сегодня, 09:43
Зинин о Галицком и Абрамовиче: «Разные миры. Сергей Николаевич строил «Краснодар» с нуля и внедрял свою философию»
сегодня, 09:13
Хавбек США Маккенни про 2:3 с Турцией: «Это нас еще больше мотивирует. К матчу с Боснией импульс точно сохранится»
сегодня, 08:51
«Милан» продаст Хименеса, если купит топ-форварда летом (Фабрицио Романо)
сегодня, 08:13