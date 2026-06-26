«Челси» за 55 млн евро купит защитника сборной Франции Лакруа у «Кристал Пэлас»

«Челси» купит Лакруа у «Кристал Пэлас» за 55 млн евро.

Максанс Лакруа перейдет в «Челси » из «Кристал Пэлас ».

«Синие» подпишут 26-летнего защитника после чемпионата мира-2026, сообщает L’Equipe. Ожидается, что сумма сделки составит около 55 миллионов евро.

В прошедшем сезоне АПЛ Лакруа провел 35 матчей, забил 1 гол, сделал 2 результативных паса, получил 4 желтых карточки и 1 красную. Подробную статистику игрока сборной Франции можно найти здесь .