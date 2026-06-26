«Челси» за 55 млн евро купит защитника сборной Франции Лакруа у «Кристал Пэлас»
«Челси» купит Лакруа у «Кристал Пэлас» за 55 млн евро.
Максанс Лакруа перейдет в «Челси» из «Кристал Пэлас».
«Синие» подпишут 26-летнего защитника после чемпионата мира-2026, сообщает L’Equipe. Ожидается, что сумма сделки составит около 55 миллионов евро.
В прошедшем сезоне АПЛ Лакруа провел 35 матчей, забил 1 гол, сделал 2 результативных паса, получил 4 желтых карточки и 1 красную. Подробную статистику игрока сборной Франции можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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