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  4. «Челси» за 55 млн евро купит защитника сборной Франции Лакруа у «Кристал Пэлас»

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«Челси» за 55 млн евро купит защитника сборной Франции Лакруа у «Кристал Пэлас»
«Челси» купит Лакруа у «Кристал Пэлас» за 55 млн евро.

Максанс Лакруа перейдет в «Челси» из «Кристал Пэлас».

«Синие» подпишут 26-летнего защитника после чемпионата мира-2026, сообщает L’Equipe. Ожидается, что сумма сделки составит около 55 миллионов евро. 

В прошедшем сезоне АПЛ Лакруа провел 35 матчей, забил 1 гол, сделал 2 результативных паса, получил 4 желтых карточки и 1 красную. Подробную статистику игрока сборной Франции можно найти здесь.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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logoМаксанс Лакруа
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Комментарии

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ну норм, че. главное чтобы не оказался бадьяшилем или дисаси
Если так случится - шик-блеск.
Крайне сильный защитник за более чем приемлемые деньги.
топ-трансфер если это правда
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