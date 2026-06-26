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Бразилия подала протест в ФИФА из-за отмены гола Винисиуса в ворота Шотландии. Конфедерация потребовала не назначать мексиканского судью Рамоса на игры сборной
Бразилия подала протест в ФИФА из-за отмены гола Винисиуса в матче с Шотландией.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) подала протест в ФИФА по поводу отмены гола Винисиуса Жуниора в матче 3-го тура ЧМ-2026 против команды Шотландии (3:0).

Вингер «Реала» сделал дубль в первом тайме. Еще один его гол, на 22-й минуте, был отменен. Бразилец отобрал мяч у защитника соперника Джека Хендри недалеко от штрафной площади, вышел один на один с вратарем и забил. Однако главный арбитр встречи Сесар Артуро Рамос ознакомился с повтором эпизода по совету видеоассистентов и отменил гол, посчитав, что футболист «Мадрида» нарушал правила на сопернике при отборе. Как только мексиканский рефери объявил о своем решении, Винисиус сказал ему: «Это позор». 

Теперь CBF направила в Международную федерацию футбола жалобу в связи с судейством матча Шотландия – Бразилия, в частности бразильцы недовольны отмененным голом Винисиуса.

Официальный документ подписан президентом бразильской конфедерации Самиром Хаудом и направлен на имя главы ФИФА Джанни Инфантино. Хауд указал на то, что система ВАР должна использоваться только в случае с явными ошибками судьи в поле, а также потребовал больше не назначать Рамоса на игры сборной Бразилии.

Бразилия сыграет с Японией в рамках 1/16 финала чемпионата мира 29 июня. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Globo Esporte
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