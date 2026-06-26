Президент Эквадора Нобоа объявил выходной в стране после выхода сборной в плей-офф ЧМ-2026

В Эквадоре объявлен выходной на фоне выхода сборной в плей-офф ЧМ-2026.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил сегодняшний день в стране, 26 июня, выходным.

Решение принято после победы эквадорцев над Германией (2:1) в 3-м туре ЧМ-2026 и выхода в 1/16 финала.

Южноамериканцы вышли в плей-офф ЧМ впервые с 2006 года.

«Благодарность игрокам и тренеру, которые, несмотря на критику, оскорбления и тяжелые моменты, сумели оправиться и подарить огромную радость всей стране.

Завтра [26 июня] – выходной! Да здравствует Эквадор!» – написал Нобоа в Х.