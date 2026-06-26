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  4. Президент Эквадора Нобоа объявил выходной в стране после выхода сборной в плей-офф ЧМ-2026

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Президент Эквадора Нобоа объявил выходной в стране после выхода сборной в плей-офф ЧМ-2026
В Эквадоре объявлен выходной на фоне выхода сборной в плей-офф ЧМ-2026.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил сегодняшний день в стране, 26 июня, выходным.

Решение принято после победы эквадорцев над Германией (2:1) в 3-м туре ЧМ-2026 и выхода в 1/16 финала.

Южноамериканцы вышли в плей-офф ЧМ впервые с 2006 года.

«Благодарность игрокам и тренеру, которые, несмотря на критику, оскорбления и тяжелые моменты, сумели оправиться и подарить огромную радость всей стране.

Завтра [26 июня] – выходной! Да здравствует Эквадор!» – написал Нобоа в Х.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Primicias
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Комментарии

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ОтветЮ. Евгеньевич
Уже президент!
школа Бердыева
Россия бы по такому регламенту тоже вышла наверное бы в 2014м году, тоже может быть тогда бы пошумели с Канунниковым
ОтветAleksei Swift
Россия бы по такому регламенту тоже вышла наверное бы в 2014м году, тоже может быть тогда бы пошумели с Канунниковым
На Евро-2012 тоже, очень обидно не прошли тогда
Хрена се повышение после Рубина и Динамо))
они по субботам работают что ли?
Ответgopar
они по субботам работают что ли?
26 и в ЮА пятница
Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил сегодняшний день в стране, 26 июня, выходным...
Он не родственник Кристиана Нобоа случаем?
ОтветСергей Круг
Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил сегодняшний день в стране, 26 июня, выходным... Он не родственник Кристиана Нобоа случаем?
Комментарий скрыт
ОтветСергей Круг
Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил сегодняшний день в стране, 26 июня, выходным... Он не родственник Кристиана Нобоа случаем?
Нет и Президент моложе на 3 года)
Обмельчал футбол. Раньше за победы в турнире выходной всей стране давали, сейчас за третье место в группе.
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