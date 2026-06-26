Мануэль Нойер не считает своей ошибкой второй гол Эквадора.

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер высказался о втором пропущенном голе в матче третьего тура ЧМ-2026 против Эквадора (1:2).

На 77-й минуте после подачи углового и скидки партнера Гонсало Плата перед Нойером успел вытянуть ногу, сыграть первым на мяче и отправить его во ворота.

– Мануэль, вы честный человек. Второй пропущенный гол – вы берете на себя вину за него?

– Нет.

– Почему нет?

– Я пытался поймать мяч. Это нормальная ситуация.

Любой вратарь, игравший в футбол, понимает, что именно такую позицию я должен был занять и попытаться поймать мяч. Конечно, вышло неудачно, но это не моя ошибка.

– Это выглядело необычно.

– А какую позицию я должен был занять? Я должен нырять, даже если мяч летит прямо на меня? Я должен двигаться к мячу и пытаться его поймать.

Если кто-то поставит ногу, и мяч пролетит мимо меня, значит, пролетит мимо. Но я должен занять именно такую ​​позицию. Другого варианта не было, – сказал Мануэль Нойер.

Скриншоты: трансляция «Матч ТВ»

Секреты чуда Эквадора: как они перевернули Германию. Быстрые мысли Палагина