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  4. Нойер не считает своей ошибкой второй гол Эквадора: «Любой вратарь, игравший в футбол, понимает, что именно такую позицию я должен был занять»

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Нойер не считает своей ошибкой второй гол Эквадора: «Любой вратарь понимает, что именно такую позицию я должен был занять. Вышло неудачно, но это не ошибка»
Мануэль Нойер не считает своей ошибкой второй гол Эквадора.

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер высказался о втором пропущенном голе в матче третьего тура ЧМ-2026 против Эквадора (1:2).

На 77-й минуте после подачи углового и скидки партнера Гонсало Плата перед Нойером успел вытянуть ногу, сыграть первым на мяче и отправить его во ворота.

– Мануэль, вы честный человек. Второй пропущенный гол – вы берете на себя вину за него?

– Нет.

– Почему нет?

– Я пытался поймать мяч. Это нормальная ситуация.

Любой вратарь, игравший в футбол, понимает, что именно такую позицию я должен был занять и попытаться поймать мяч. Конечно, вышло неудачно, но это не моя ошибка.

– Это выглядело необычно.

– А какую позицию я должен был занять? Я должен нырять, даже если мяч летит прямо на меня? Я должен двигаться к мячу и пытаться его поймать.

Если кто-то поставит ногу, и мяч пролетит мимо меня, значит, пролетит мимо. Но я должен занять именно такую ​​позицию. Другого варианта не было, – сказал Мануэль Нойер.

Скриншоты: трансляция «Матч ТВ»

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern & Germany
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Комментарии

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Германия хорошо играет, но пропускает в каждом матче. Номер не сказать, что явно косячит, но и не выручает, как бывало раньше. Симпатичная команда, но дальше 1/4 вряд ли с такой обороной пройдут.
Ответspartakserg
Германия хорошо играет, но пропускает в каждом матче. Номер не сказать, что явно косячит, но и не выручает, как бывало раньше. Симпатичная команда, но дальше 1/4 вряд ли с такой обороной пройдут.
Да потому что старый и из-за этого шансов на победу в турнире у них очень мало, тоже самое и у Португалии, потому что Мартинес продолжит также ставить Роналду в основу и до последнего держать на поле, вот так из-за двух старичков у целых двух сборных шансы на победу в турнире стремятся к нулю
Короче, только футбольные люди могут это понять
Ответulysses24
Короче, только футбольные люди могут это понять
Толстые на воротах всё понимают и не осуждают
Футбольно мыслит
Удар по рукам был, если Аргентине такое сделали бы,, на 6 месяцев дискву получил бы гад...
Хорхе Кампос, помнится, говорил, что обязан был доставать абсолютно всё, что летело в его ворота, включая пенальти, и любой гол - это его ошибка.
Мне с дивана виднее, что была твоя ошибка Мануэль.
Нойер давно сдал и не выручает. После подарка Хоселу уже можно было идти на пенсию.
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