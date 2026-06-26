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Клопп ушел с интервью после вопроса о словах Швайнштайгера про «дикий» футбол Кот-д′Ивуара: «Нет, я не отвечу на этот вопрос. Серьезная тема, я даже не знаю, что уместно сказать»
Юрген Клопп отказался обсуждать слова Бастиана Швайнштайгера.

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отказался обсуждать слова Бастиана Швайнштайгера.

Ранее экс-хавбек «Баварии» и сборной Германии заявил, что команда Кот-д′Ивуара играет в «африканский футбол, немного дикий».

Клопп прервал интервью, когда его спросили о высказывании Швайнштайгера.

«Нет, нет. Без шансов. Я не отвечу на этот вопрос. Всем это нравится, поэтому вы втягиваете меня в эту ситуацию. Однако то, что всем нравится – не моя работа. Это серьезная тема, и я даже не знаю, что уместно сказать.

Для африканцев это одно, для других людей – другое. Это не для меня.

Слава Богу, подумал я, никто меня об этом не спрашивал, но вы нашли момент, и, что удивительно, вы немец, и это меня очень удивило», – ответил Юрген Клопп.

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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Eurosport
logoЮрген Клопп
logoБастиан Швайнштайгер
logoЛиверпуль
logoСборная Германии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Кот-д′Ивуара по футболу

Комментарии

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А что удивило? Никто так не оскорбляется из-за вымышленного расизма, как белые либералы. Они же потом объясняют чернокожим, что их оскорбили и что теперь нужно возмущаться.
Дикость - это отношение в турнире к сборной Ирана, водопои антилоп и низкий уровень футбола в целом на турнире.
ОтветBusk
Дикость - это отношение в турнире к сборной Ирана, водопои антилоп и низкий уровень футбола в целом на турнире.
А на каком-то ЧМ был высокий уровень футбола, бгг. Прикольный чемпионат, точно лучше последних. В России чисто в футбольном плане было уныние, в Катаре вообще трэш какой-то. Сейчас интереснее.
Какой же Клопп осторожный!
Ну не удивительно, что он ушёл от ответа. Но чёрные всё равно могут сказать, что раз ушёл от ответа, значит расист.
Как всех зашугали, слово боятся сказать.
дедушка занервничал
Не дикий, но первородный)
Лишь бы Маншафт в 1/16 по-дикому не сыграла. Но есть такое ощущение, то Нагель с ребятами даже на ровном месте способны дичь сотворить.)
Из мухи слона делают. Таковы журналисты. И экстремисты
Шаманы в современном футболе это большая проблема. Это огромное преимущество африканских сборных.
Европейские команды должны задуматься о том, чтобы нанять шаманов в тренерский штаб
Они играли в неарийский футбол)
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