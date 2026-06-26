Клопп ушел с интервью после вопроса о словах Швайнштайгера про «дикий» футбол Кот-д′Ивуара: «Нет, я не отвечу на этот вопрос. Серьезная тема, я даже не знаю, что уместно сказать»
Юрген Клопп отказался обсуждать слова Бастиана Швайнштайгера.
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отказался обсуждать слова Бастиана Швайнштайгера.
Ранее экс-хавбек «Баварии» и сборной Германии заявил, что команда Кот-д′Ивуара играет в «африканский футбол, немного дикий».
Клопп прервал интервью, когда его спросили о высказывании Швайнштайгера.
«Нет, нет. Без шансов. Я не отвечу на этот вопрос. Всем это нравится, поэтому вы втягиваете меня в эту ситуацию. Однако то, что всем нравится – не моя работа. Это серьезная тема, и я даже не знаю, что уместно сказать.
Для африканцев это одно, для других людей – другое. Это не для меня.
Слава Богу, подумал я, никто меня об этом не спрашивал, но вы нашли момент, и, что удивительно, вы немец, и это меня очень удивило», – ответил Юрген Клопп.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Eurosport
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