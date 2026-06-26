Ибрагимович подколол ведущую после победы Эквадора: «У тебя тот же кондиционер для волос, что у их тренера?»

Ибрагимович подколол ведущую после победы Эквадора.

Златан Ибрагимович пошутил над ведущей Ребеккой Лоу в эфире Fox Sports после матча ЧМ-2026 Эквадор – Германия.

Команда тренера Себастьяна Беккасесе одержала победу со счетом 2:1 и пробилась в плей-офф.

«Я говорил перед игрой: используйте один момент – и вам улыбнется удача. Два момента – это уже чудо. И сегодня они получили и удачу, и чудо.

Но это не значит, что они провели плохой матч. Они сыграли невероятно. Когда выходишь играть только на победу, футбол становится совсем другим.

Ты больше рискуешь, чаще идешь вперед, больше атакуешь. Поэтому они и победили.

Но у меня есть вопрос к тебе, Ребекка…

Ты пользуешься тем же кондиционером для волос, что и тренер Эквадора? Он великолепно выглядит. После победы – особенно», – сказал Ибрагимович .

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