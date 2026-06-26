  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Ибрагимович подколол ведущую после победы Эквадора: «У тебя тот же кондиционер для волос, что у их тренера?»

Видео
0
Ибрагимович подколол ведущую после победы Эквадора: «У тебя тот же кондиционер для волос, что у их тренера?»
Ибрагимович подколол ведущую после победы Эквадора.

Златан Ибрагимович пошутил над ведущей Ребеккой Лоу в эфире Fox Sports после матча ЧМ-2026 Эквадор – Германия.

Команда тренера Себастьяна Беккасесе одержала победу со счетом 2:1 и пробилась в плей-офф.

«Я говорил перед игрой: используйте один момент – и вам улыбнется удача. Два момента – это уже чудо. И сегодня они получили и удачу, и чудо.

Но это не значит, что они провели плохой матч. Они сыграли невероятно. Когда выходишь играть только на победу, футбол становится совсем другим.

Ты больше рискуешь, чаще идешь вперед, больше атакуешь. Поэтому они и победили.

Но у меня есть вопрос к тебе, Ребекка…

Ты пользуешься тем же кондиционером для волос, что и тренер Эквадора? Он великолепно выглядит. После победы – особенно», – сказал Ибрагимович.

Творец сенсации Эквадора: злил Месси прикосновением, бесил всех еще пару дней назад – и обезумел от счастья сейчас

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура28962 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Fox Sports
logoЗлатан Ибрагимович
logoСборная Эквадора по футболу
ахахаха
видео
logoдевушки и спорт
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
считай комплимент сделал))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
😁 Эквадорец поблагодарил жену, разрешившую ему поехать на ЧМ-2026 – после исторической победы над Германией и выхода в плей-офф!
сегодня, 01:20ВидеоСпортс"
Рекомендуем
Главные новости
Клопп отказался обсуждать слова Швайнштайгера про игру Кот-д′Ивуара: «Серьезная тема. Не знаю, что уместно сказать. Никто меня не спрашивал, но вы нашли момент – и вы немец, что удивительно»
5 минут назад
ЧМ-2026. Франция против Норвегии, Испания сыграет с Уругваем, Бельгия – с Новой Зеландией, Иран встретится с Египтом
сегодня, 08:22
Эквадор победил Германию, Австралия вышла в плей-офф ЧМ, мэр румынского города против флага России, Жирков подрался, Вендел приехал на сборы, обмен Ламело в «Миннесоту» и другие новости
24 минуты назад
Новый митап Спортса’’ для DevOps и SRE-специалистов: обсудим реальные кейсы и подходы 10 июля – в Москве и онлайн!
25 минут назад
В Сиэтле прогнозируют плохую погоду над стадионом, где сыграют Иран и Египет: «Нельзя исключать грозы»
38 минут назад
Монтелла после 3:2 с США: «Турция играла за свою честь и не заслуживала вылета»
53 минуты назад
Суарес о Месси на ЧМ-2026: «Многие предполагали, что он стареет. Но у Лео по-прежнему есть жажда быть лучшим. Матч против Австрии – подтверждение его силы духа»
55 минут назад
Фердинанд не выпускал бы Роналду в старте Португалии в каждом матче: «Мартинесу платят большие деньги – то, как ты объясняешь решения футболисту, определяет, как он их воспримет»
сегодня, 08:15
Брэд Питт, Эдвард Нортон, Леонардо Ди Каприо, Колин Фаррелл, Пэрис Хилтон, Джессика Альба, Джеймс Кэмерон, Эштон Кутчер, Пиппен, Уэйд посетили матч Турция – США на ЧМ-2026
сегодня, 07:48Фото
На КЧМ-2029 могут сыграть 48 клубов вместо 32, АПЛ получит больше квот. ФИФА договорилась с Ассоциацией европейских клубов о совместной организации турнира (The Guardian)
сегодня, 07:25
Ко всем новостям
Последние новости
Зинин о Галицком и Абрамовиче: «Разные миры. Сергей Николаевич строил «Краснодар» с нуля и внедрял свою философию»
12 минут назад
Хавбек США Маккенни про 2:3 с Турцией: «Это нас еще больше мотивирует. К матчу с Боснией импульс точно сохранится»
34 минуты назад
«Милан» продаст Хименеса, если купит топ-форварда летом (Фабрицио Романо)
сегодня, 08:13
Гюлер о Турции на ЧМ-2026: «Критика оправдана. Я сыграл плохо. Никто из нас не сыграл хорошо»
сегодня, 08:01
Новая Зеландия – Бельгия. Онлайн-трансляция начнется в 06:00
сегодня, 07:49
Египет – Иран. Онлайн-трансляция начнется в 06:00
сегодня, 07:37
Гюлер с голом признан игроком матча Турции и США на ЧМ-2026
сегодня, 07:25
Норвегия – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 07:22
Кабо-Верде – Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция начнется в 03:00
сегодня, 07:22
Австралия сыграет в плей-офф на втором ЧМ подряд. Команда вышла в 1/8 финала, не забив в 2-м и 3-м турах
сегодня, 07:16