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  4. Монтелла после 3:2 с США: «Турция играла за свою честь и не заслуживала вылета»

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Монтелла после 3:2 с США: «Турция играла за свою честь и не заслуживала вылета»
Монтелла: Турция не заслуживала вылета с ЧМ.

Тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался после победы над США (3:2) в 3-м туре ЧМ-2026.

Турки лишились шансов на выход в плей-офф еще после второго тура.

«Радость всех нас на 98-й минуте показывает, как мы готовились последнюю неделю. Эта команда не заслуживала этого [вылета]! Это [победа] было здорово для президента и наших игроков. Все были на эмоциях, включая меня... Мы играли за свою честь, победа была важна. Мы добились успеха и довольны.

Я твердо убежден, что все вызванные нами – игроки основного состава! Мы пропустили на первой минуте, и если бы мы не были командой, которая знает, что делать, мы бы не смогли перевернуть игру. Мы показали это всем. Мы проявили этот дух и в первых двух матчах, но иногда в футболе просто не получается!

Наши игроки не заслужили таких нападок! Пора вставать на ноги», – сказал Монтелла.

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Fanatik
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logoСборная США по футболу

Комментарии

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когда ничего не решается Монтелла решил сыграть за честь.
Так и думал , что туркам дадут выиграть ну и Парагвай с Австралией скатали по нулям, устраивающий обоих счёт..
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