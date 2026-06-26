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  4. Фердинанд не выпускал бы Роналду в старте Португалии в каждом матче: «Мартинесу платят большие деньги – то, как ты объясняешь решения футболисту, определяет, как он их воспримет»

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Фердинанд не выпускал бы Роналду в старте Португалии в каждом матче: «Мартинесу платят большие деньги – то, как ты объясняешь решения футболисту, определяет, как он их воспримет»
Рио Фердинанд поделился мнением о Криштиану Роналду.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что Криштиану Роналду не должен выходить в стартовом составе сборной Португалии в каждом матче.

Форвард сделал дубль в матче ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) после того, как остался без результативных действий в первой игре турнира с ДР Конго (1:1).

«Я бы не выпускал Роналду в стартовом составе в каждом матче.

Роберто Мартинесу платят большие деньги. То, как ты объясняешь такие решения футболисту, определяет, как он их воспримет.

Если не обсудить это с таким игроком, как Криштиану, зная его темперамент и характер, и если заменить его на 70-й минуте, когда он уже забил дважды, то он оглянется и скажет: «Подожди минуту».

Если же сказать: «Послушай, мы говорим о продолжительном турнире. Нам нужно, чтобы ты был здоров и был в форме к шестой игре…» Тогда это должно сработать.

Думаю, что оставлять Криштиану на поле, когда выигрываешь со счетом 3:0, – это ошибка», – заявил Рио Фердинанд.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
logoРио Фердинанд
logoЧемпионат мира по футболу
logoРоберто Мартинес
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд

Комментарии

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Нельзя его не выпускать, наивный Рио..
Что Мартинес может сказать своему будущему патрону, ведь тот ему уже обещал тепленькое место в пустыне.
ОтветCity 100 points
Что Мартинес может сказать своему будущему патрону, ведь тот ему уже обещал тепленькое место в пустыне.
Тёплое место в знойной пустыне... 🐫🏝️ 🐫
чтобы токсичная Роналда залила всё вокруг своим нарциссическим ядом?)
чтобы вместо спокойной подготовки к матчам, игроки и тренер сборной находились под бешеным давлением истеричной роналдовской семейки и прикормленных журналистов?)
чтобы пока игроки других сборных выкладывают скрины с прибавкой подписчиков в соцсетях, игроки Португалии выкладывали скрины атак армии роналдуботов с их типичной накруткой?)
уже не говоря о будущем Мартинеса в его новом клубе)
не думал, что Рио такой простодушный)
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