Фердинанд не выпускал бы Роналду в старте Португалии в каждом матче: «Мартинесу платят большие деньги – то, как ты объясняешь решения футболисту, определяет, как он их воспримет»

Рио Фердинанд поделился мнением о Криштиану Роналду.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что Криштиану Роналду не должен выходить в стартовом составе сборной Португалии в каждом матче.

Форвард сделал дубль в матче ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) после того, как остался без результативных действий в первой игре турнира с ДР Конго (1:1).

«Я бы не выпускал Роналду в стартовом составе в каждом матче.

Роберто Мартинесу платят большие деньги. То, как ты объясняешь такие решения футболисту, определяет, как он их воспримет.

Если не обсудить это с таким игроком, как Криштиану, зная его темперамент и характер, и если заменить его на 70-й минуте, когда он уже забил дважды, то он оглянется и скажет: «Подожди минуту».

Если же сказать: «Послушай, мы говорим о продолжительном турнире. Нам нужно, чтобы ты был здоров и был в форме к шестой игре…» Тогда это должно сработать.

Думаю, что оставлять Криштиану на поле, когда выигрываешь со счетом 3:0, – это ошибка», – заявил Рио Фердинанд .