Брэд Питт, Эдвард Нортон, Леонардо Ди Каприо, Колин Фаррелл, Пэрис Хилтон, Джессика Альба, Джеймс Кэмерон, Эштон Кутчер, Пиппен, Уэйд посетили матч Турция – США на ЧМ-2026

Звезды шоу-бизнеса и спорта посетили матч сборной США на ЧМ по футболу.

Звезды шоу-бизнеса и спорта посетили матч третьего тура между сборными Турции и США на ЧМ-2026 .

Команда тренера Маурисио Почеттино в Лос-Анджелесе уступила со счетом 2:3.

На стадионе «Соу-Фай Стэдиум» присутствовали такие селебрити, как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Эдвард Нортон, Колин Фаррелл, Пэрис Хилтон, Джессика Альба , Уилл Фаррелл, Джеймс Кэмерон, Эштон Кутчер и Оуэн Уилсон.

На игру в том числе пришли бывшие баскетболисты Дуэйн Уэйд и Скотти Пиппен.

Также матч посетила Уша Вэнс – супруга вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Фото: скриншоты трансляции