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Брэд Питт, Эдвард Нортон, Леонардо Ди Каприо, Колин Фаррелл, Пэрис Хилтон, Джессика Альба, Джеймс Кэмерон, Эштон Кутчер, Пиппен, Уэйд посетили матч Турция – США на ЧМ-2026
Звезды шоу-бизнеса и спорта посетили матч сборной США на ЧМ по футболу.

Звезды шоу-бизнеса и спорта посетили матч третьего тура между сборными Турции и США на ЧМ-2026.

Команда тренера Маурисио Почеттино в Лос-Анджелесе уступила со счетом 2:3.

На стадионе «Соу-Фай Стэдиум» присутствовали такие селебрити, как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Эдвард Нортон, Колин Фаррелл, Пэрис Хилтон, Джессика Альба, Уилл Фаррелл, Джеймс Кэмерон, Эштон Кутчер и Оуэн Уилсон.

На игру в том числе пришли бывшие баскетболисты Дуэйн Уэйд и Скотти Пиппен.

Также матч посетила Уша Вэнс – супруга вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Фото: скриншоты трансляции

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура28516 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: SI
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Турции по футболу
logoСборная США по футболу
logoЛеонардо Ди Каприо
logoБрэд Питт
Пэрис Хилтон
logoДуэйн Уэйд
logoЭдвард Нортон
logoДжеймс Кэмерон
logoСкотти Пиппен
logoДжессика Альба
фото
logoКолин Фаррелл

Комментарии

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Нортон сам с собой разговаривает?
ОтветРоман Щербинин
Нортон сам с собой разговаривает?
Как в бойцовском клубе)
ОтветРоман Щербинин
Нортон сам с собой разговаривает?
-Чушь, не хочу слушать ! Ты-псих !
-Нет, псих - ты
Первая фотография из Бойцовского клуба скрин?
Ответcb48kkftrk
Первая фотография из Бойцовского клуба скрин?
Как у Дюма - 20 лет спустя
Ответcb48kkftrk
Первая фотография из Бойцовского клуба скрин?
Вы забыли про первое правило клуба
Тайлер Дерден опять говорит со своим альтер эго
Кажется Нортон и Питт нарушили первое правило бойцовского клуба
Колина Фаррелла еще показали во время матча
Меня одного тошнит от этих приторных селебрити?
стареют звезды голливуда, на фильмах которых вырос
Первая фотка легендарная! Питта на самом деле нет
Брэд Питт без Джорджа Клуни⁉️🥱🤠 Они поссорились❓️🤧😇😁😄
У нас на Уральские пельмени больше звёзд в зале сидят. Брэд его Пит .
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