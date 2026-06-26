Брэд Питт, Эдвард Нортон, Леонардо Ди Каприо, Колин Фаррелл, Пэрис Хилтон, Джессика Альба, Джеймс Кэмерон, Эштон Кутчер, Пиппен, Уэйд посетили матч Турция – США на ЧМ-2026
Звезды шоу-бизнеса и спорта посетили матч сборной США на ЧМ по футболу.
Звезды шоу-бизнеса и спорта посетили матч третьего тура между сборными Турции и США на ЧМ-2026.
Команда тренера Маурисио Почеттино в Лос-Анджелесе уступила со счетом 2:3.
На стадионе «Соу-Фай Стэдиум» присутствовали такие селебрити, как Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Эдвард Нортон, Колин Фаррелл, Пэрис Хилтон, Джессика Альба, Уилл Фаррелл, Джеймс Кэмерон, Эштон Кутчер и Оуэн Уилсон.
На игру в том числе пришли бывшие баскетболисты Дуэйн Уэйд и Скотти Пиппен.
Также матч посетила Уша Вэнс – супруга вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Фото: скриншоты трансляции
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура28516 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: SI
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