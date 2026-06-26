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  4. США выиграли группу D, Австралия вышла в плей-офф и сыграет со второй командой группы G. Парагвай занял 3-е место, Турция – 4-е

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США выиграли группу D, Австралия вышла в плей-офф и сыграет со второй командой группы G. Парагвай занял 3-е место, Турция – 4-е
Сборная США выиграла группу D на ЧМ-2026.

Сборная США стала первой в группе D на домашнем ЧМ-2026.

Команда тренера Маурисио Почеттино набрала 6 очков в 3 матчах (2 победы, 1 поражение). В третьем туре американцы уступили Турции (2:3).

Второе место в группе заняла сборная Австралии, также вышедшая в плей-офф. У команды 4 очка в 3 матчах (1 победа, 1 ничья, 1 поражение). В плей-офф австралийцы сыграют со второй командой группы G (Египет, Иран, Бельгия, Новая Зелания). На данный момент это Иран.

Третьей стала команда Парагвая, которая тоже записала на свой счет 4 балла в 3 играх (1 победа, 1 ничья, 1 поражение), но у них хуже разница голов по сравнению с Австралией. В третьем туре команды сыграли вничью 0:0. Парагвай пока не вышел в плей-офф ЧМ, но может сделать это как одна из восьми лучших команд, занявших третьи места в группах.

Сборная Турции расположилась на четвертой строчке, набрав 3 очка в 3 матчах (1 победа, 2 поражения)

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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logoСборная США по футболу
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logoСборная Турции по футболу
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Комментарии

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турки по любому молодцы, в тех матчах им не хватило везения
Рада за Австралию очень. Хотя их ничья с Парагваем была так предсказуема)
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