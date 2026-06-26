США выиграли группу D, Австралия вышла в плей-офф и сыграет со второй командой группы G. Парагвай занял 3-е место, Турция – 4-е

Сборная США выиграла группу D на ЧМ-2026.

Сборная США стала первой в группе D на домашнем ЧМ-2026.

Команда тренера Маурисио Почеттино набрала 6 очков в 3 матчах (2 победы, 1 поражение). В третьем туре американцы уступили Турции (2:3).

Второе место в группе заняла сборная Австралии , также вышедшая в плей-офф. У команды 4 очка в 3 матчах (1 победа, 1 ничья, 1 поражение). В плей-офф австралийцы сыграют со второй командой группы G (Египет, Иран, Бельгия, Новая Зелания). На данный момент это Иран.

Третьей стала команда Парагвая , которая тоже записала на свой счет 4 балла в 3 играх (1 победа, 1 ничья, 1 поражение), но у них хуже разница голов по сравнению с Австралией. В третьем туре команды сыграли вничью 0:0. Парагвай пока не вышел в плей-офф ЧМ, но может сделать это как одна из восьми лучших команд, занявших третьи места в группах.

Сборная Турции расположилась на четвертой строчке, набрав 3 очка в 3 матчах (1 победа, 2 поражения)

Таблицы ЧМ-2026