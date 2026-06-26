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  4. Установлен рекорд чемпионатов мира по общей посещаемости – более 3,6 млн зрителей. ЧМ-1994 посетили 3,5 млн болельщиков – тогда играли 24 команды, было 52 матча

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Установлен рекорд чемпионатов мира по общей посещаемости – более 3,6 млн зрителей. ЧМ-1994 посетили 3,5 млн болельщиков – тогда играли 24 команды, было 52 матча
Установлен рекорд чемпионатов мира по общей посещаемости.

Обновлен рекорд чемпионатов мира по общей посещаемости.

Матчи чемпионата мира-2026 посетили в общей сложности 3 605 357 зрителей. Объявление было сделано на стадионе по ходу игры между сборными Эквадора и Германии (2:1). С этого момента прошло еще два матча ЧМ-2026.

Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира в 1994 году, который также проходил в США. Тогда игры турнира посетили 3 587 538 болельщиков.

Ожидается, что заполняемость стадионов на турнире станет самой высокой за всю историю чемпионатов мира – 99,7%.

Добавим, что на ЧМ-1994 участвовали 24 сборные, а матчей было сыграно 52. На ЧМ-2026 играют 48 команд, а сыграно будет 104 матча.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура27518 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Reuters
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Комментарии

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Прошлый рекорд тоже американский?
Молодцы, янки, соккер у них в крови
Ответeugenetelichko
Прошлый рекорд тоже американский? Молодцы, янки, соккер у них в крови
Только недоумки думают что это не футбольная страна.
Потрясающее умение работать.
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