Установлен рекорд чемпионатов мира по общей посещаемости – более 3,6 млн зрителей. ЧМ-1994 посетили 3,5 млн болельщиков – тогда играли 24 команды, было 52 матча
Установлен рекорд чемпионатов мира по общей посещаемости.
Обновлен рекорд чемпионатов мира по общей посещаемости.
Матчи чемпионата мира-2026 посетили в общей сложности 3 605 357 зрителей. Объявление было сделано на стадионе по ходу игры между сборными Эквадора и Германии (2:1). С этого момента прошло еще два матча ЧМ-2026.
Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира в 1994 году, который также проходил в США. Тогда игры турнира посетили 3 587 538 болельщиков.
Ожидается, что заполняемость стадионов на турнире станет самой высокой за всю историю чемпионатов мира – 99,7%.
Добавим, что на ЧМ-1994 участвовали 24 сборные, а матчей было сыграно 52. На ЧМ-2026 играют 48 команд, а сыграно будет 104 матча.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура27518 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Reuters
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