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  4. США сыграют с Боснией и Герцеговиной в 1/16 финала ЧМ-2026 1 июля

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США сыграют с Боснией и Герцеговиной в 1/16 финала ЧМ-2026 1 июля

Стал известен соперник сборной США в 1/16 финала ЧМ-2026.

1 июля американцы, досрочно ставшие победителями группы D, встретятся в Сан-Франциско с командой Боснии и Герцеговины, которая заняла 3-е место в группе B.

Пара сформировалась после завершения матчей группы F, где Нидерланды заняли первое место, Япония – второе, Швеция – третье, Тунис – четвертое.

Сегодня в 5.00 по московскому времени США проведет заключительный матч группового этапа – против Турции.

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ФИФА
logoСборная США по футболу
logoСборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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И выйдут в 1/8 финала ЧМ-2026…
Байрактаревич против бывших
А как это определилось? И почему только через час после окончания предыдущих матчей?
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