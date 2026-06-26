США сыграют с Боснией и Герцеговиной в 1/16 финала ЧМ-2026 1 июля

Стал известен соперник сборной США в 1/16 финала ЧМ-2026.

1 июля американцы, досрочно ставшие победителями группы D, встретятся в Сан-Франциско с командой Боснии и Герцеговины, которая заняла 3-е место в группе B.

Пара сформировалась после завершения матчей группы F, где Нидерланды заняли первое место, Япония – второе, Швеция – третье, Тунис – четвертое.

Сегодня в 5.00 по московскому времени США проведет заключительный матч группового этапа – против Турции.

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