США сыграют с Боснией и Герцеговиной в 1/16 финала ЧМ-2026 1 июля
Стал известен соперник сборной США в 1/16 финала ЧМ-2026.
1 июля американцы, досрочно ставшие победителями группы D, встретятся в Сан-Франциско с командой Боснии и Герцеговины, которая заняла 3-е место в группе B.
Пара сформировалась после завершения матчей группы F, где Нидерланды заняли первое место, Япония – второе, Швеция – третье, Тунис – четвертое.
Сегодня в 5.00 по московскому времени США проведет заключительный матч группового этапа – против Турции.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура27388 голосов
Франция
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Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ФИФА
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