Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о паузах на водопой на ЧМ-2026.
– На эту тему идут дискуссии. Если на улице 30-40 градусов, то паузы необходимы.
Не думаю, что есть проблема с пауза. Есть проблема с их продолжительностью и с тем, что делает телевидение или ФИФА во время перерывов.
Да, ритм нарушается, но в футболе в целом ритм нарушается часто из-за травм или чего-то еще. Если на улице очень жарко, то перерыв полезен для игроков.
– А нужен ли он тренерам?
– Да, мне бы хотелось иметь паузы на водопой, когда я работал, а также другие нововведения – такие, как технология определения пересечения мяча линии ворот, которая прижилась, когда мы уже проиграли финал (против «Челси» в Кубке английской лиги в 2024 году – Спортс’‘). Это было бы полезно.
Паузы слишком долгие. Не нужно две с половиной минуты, чтобы попить.
На стадионе это еще ощущается нормально, потому что есть развлечения. А дома перед телевизором с рекламой – гораздо меньше.
Но для меня – человека уже немолодого возраста – они вполне подходят для похода в туалет: 45 минут в моем возрасте – это целая вечность, – сказал 59-летний Юрген Клопп.
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