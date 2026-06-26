  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Клопп о паузах на водопой на ЧМ: «Не нужно 2,5 минуты, чтобы попить. Но для немолодого меня перерывы подходят для похода в туалет»

0
Клопп о паузах на водопой на ЧМ: «Слишком долгие: не нужно 2,5 минуты, чтобы попить. Но для немолодого меня они подходят для похода в туалет: 45 минут в моем возрасте – вечность»
Юрген Клопп высказался о паузах на водопой на ЧМ-2026.

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о паузах на водопой на ЧМ-2026.

– На эту тему идут дискуссии. Если на улице 30-40 градусов, то паузы необходимы.

Не думаю, что есть проблема с пауза. Есть проблема с их продолжительностью и с тем, что делает телевидение или ФИФА во время перерывов.

Да, ритм нарушается, но в футболе в целом ритм нарушается часто из-за травм или чего-то еще. Если на улице очень жарко, то перерыв полезен для игроков.

– А нужен ли он тренерам?

– Да, мне бы хотелось иметь паузы на водопой, когда я работал, а также другие нововведения – такие, как технология определения пересечения мяча линии ворот, которая прижилась, когда мы уже проиграли финал (против «Челси» в Кубке английской лиги в 2024 году – Спортс’‘). Это было бы полезно.

Паузы слишком долгие. Не нужно две с половиной минуты, чтобы попить.

На стадионе это еще ощущается нормально, потому что есть развлечения. А дома перед телевизором с рекламой – гораздо меньше.

Но для меня – человека уже немолодого возраста – они вполне подходят для похода в туалет: 45 минут в моем возрасте – это целая вечность, – сказал 59-летний Юрген Клопп.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура27297 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoЮрген Клопп
logoФИФА
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А Клопп с хорошим юмором и точностью в некоторых вопросах в случае мужчин после 50-ти:))
Для похода в туалет прекрасно подходило сегодняшнее судейство клоунессы в матче Эквадора и Германии 🤢
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
США сыграют с Боснией и Герцеговиной в 1/16 финала ЧМ-2026 1 июля
4 минуты назад
Тунис проиграл все 3 матча на ЧМ-2026 с общим счетом 2:12. У команды ни одного выхода в плей-офф за 7 попыток
44 минуты назад
Нидерланды выиграли группу F и сыграют с Марокко в 1/16 финала, Япония встретится с Бразилией. Швеция вышла с 3-й строчки, Тунис вылетел
50 минут назад
ЧМ-2026. США встретятся с Турцией, Германия проиграла Эквадору, Нидерланды победили Тунис
55 минут назад
Япония и Швеция сыграли вничью – 1:1. Маэда открыл счет, Эланга сравнял
56 минут назад
Нидерланды обыграли Тунис – 3:1. Мастури из «Динамо» Махачкала забил гол
59 минут назад
Тренер Кот-д’Ивуара о словах Швайнштайгера: «Это можно назвать расизмом, я разочаровался в нем как в человеке. Надеюсь, это лишь неудачное высказывание, а не отражение взглядов»
сегодня, 03:49
Шотландская актриса Карен Гиллан оказалась в автобусе с бразильцами после матча ЧМ – что было дальше? 😅
сегодня, 03:30ВидеоСпортс"
ЧМ-2026 повторил рекорд ЧМ-2018 по автоголам – 12
сегодня, 03:19
Канада одобрила лишь 41% заявок на визы от фанатов из 160+ стран на период ЧМ-2026. Гражданам Ганы разрешали въезд в 11% случаев, из Сирии, Уганды и Шри-Ланки не пустили никого
сегодня, 02:54
Ко всем новостям
Последние новости
Эланга с голом признан игроком матча Швеции и Японии на ЧМ-2026. Хавбек скандинавов забил в 2-й игре подряд
20 минут назад
Бробби с победным голом признан игроком матча Нидерландов и Туниса на ЧМ-2026. Форвард «оранжевых» забил в 2-й игре кряду
31 минуту назад
Гюлер, Йылдыз, Маккенни и Веа – в стартовых составах Турции и США на матч ЧМ-2026
38 минут назад
Япония третий раз подряд вышла в плей-офф ЧМ
43 минуты назад
Парагвай – Австралия. Касерес и Вольпато в старте. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
52 минуты назад
Турция – США. Гюлер и Маккенни в старте. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
52 минуты назад
Касерес, Энсисо, Суттар и Вольпато – в стартовых составах Парагвая и Австралии на матч ЧМ-2026
сегодня, 03:47
Мастури из «Динамо» Махачкала забил Нидерландам в 3-м туре ЧМ-2026 – головой с углового. Это второй гол Туниса на турнире при 12 пропущенных
сегодня, 03:27
Результаты группы F на чемпионате мира по футболу 2026
сегодня, 03:18
Нагельсманн после 1:2 с Эквадором: «После гола Германия допускала самоубийственные позиционные ошибки. Ни о ком нельзя сказать, что он не выложился, хватит нести эту чушь»
сегодня, 03:10