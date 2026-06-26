Эквадор победил Германию, Австралия вышла в плей-офф ЧМ, мэр румынского города против флага России, Жирков подрался, Вендел приехал на сборы, обмен Ламело в «Миннесоту» и другие новости

1. На ЧМ-2026 Германия уступила Эквадору (1:2) и взяла его в плей-офф с собой, также из группы Е в 1/16 вышел Кот-д′Ивуар, победивший Кюрасао (2:0). Группу F выиграли Нидерланды (3:1 с Тунисом в последнем туре), с ними в плей-офф из этого квартета попали Япония и Швеция, сыгравшие между собой вничью (1:1). В группе D Австралия сыграла вничью с Парагваем (0:0) и вышла в плей-офф ЧМ со 2-го места. Турция вырвала победу у США на 98-й (3:2), но осталась последней в группе ЧМ.

2. Мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок высказался против демонстрации флага России на Кубке вызова по художественной гимнастике, и государственные символы России и Беларуси заменили нейтральными голубыми полотнами. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал это вопиющим нарушением Олимпийской хартии, а в Международной федерации гимнастики рассказали о переговорах «с соответствующими сторонами, чтобы найти подходящий способ продвижения вперед». Российские гимнастки тем временем тренировались в форме с флагом.

3. Юрий Жирков получил красную карточку в матче любительского турнира за то, что ударил игрока «Медила» Андрея Кулагина кулаком в лицо после подката. Теперь экс-защитника сборной России, выступающего за «Новую Ригу», дисквалифицируют на два месяца и оштрафуют на сумму до 50 тысяч рублей.

4. Джордж Расселл и «Мерседес» активировали опцию продления контракта, официальное подтверждение ожидается в ближайшее время. Таким образом, ждать Макса Ферстаппена в этой команде не стоит . А вот в «Макларене» – вполне возможно, переговоры уже начаты .

5. Вендел наконец присоединился к «Зениту» для подготовки к новому сезону – после того, как ему пригрозили штрафом в 700 000 евро.

6. «Реал» сообщил «Комо», что выкупит Нико Паса за 9 млн евро, и предоставил возможность вернуть аргентинца за 60 млн евро. В клубе Серии А такое предложение не оценили .

7. «Миннесота» договорилась об обмене разыгрывающего Ламело Болла и защитника Джоша Грина из «Шарлотт». В обратном направлении отправятся Наз Рид и выборы на драфте.

8. ФИА одобрила предложение снять ограничение на количество сроков во главе организации. Действующий президент Мохаммед бен Сулайем также нацелен на то, чтобы убрать возрастной ценз и руководить организацией пожизненно.

9. Федерация футбола Ирана вновь попросила ФИФА запретить любые мероприятия в поддержку ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) в матче 3-го тура ЧМ-2026 против Египта. Но в Международной федерации футбола отказались идти на уступки: «ЧМ-2026 – это инклюзивное мероприятие».

10. Международный олимпийский комитет утвердил ски-альпинизм в программе зимних Игр 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах и продлил полномочия Себастьяна Коу в качестве члена организации до 2027-го.

11. В краже вещей у сборной Англии обвиняют двоих афганцев, получивших гражданство США за помощь в борьбе с «Талибаном». Им грозит до 7 лет тюрьмы.

12. Боснийские фанаты отобрали флаг Сербии у мужчины на своей трибуне. Этот поступок был встречен аплодисментами и одобрительными возгласами со стороны окружающих.

13. «Колорадо» объявил об обмене нападающего Валерия Ничушкина в «Коламбус». Взамен – три драфт-пика.

14. «Манчестер Сити» согласовал трансфер Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест». «Горожане» заплатят 116 млн фунтов.

15. Более 1,5 млн человек подписались на Дугласа Сантоса по ходу матча с Шотландией. За пару минут число подписчиков увеличилось до миллиона с 500 тысяч.

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Дональд Трамп: «ЧМ-2026 устанавливает рекорды посещаемости, ТВ-рекорды, каких раньше не было. Мой друг Инфантино доволен – как будто каждый день проходит Супербоул»

«Если нас опять не допустят пятый год, то можно будет только матом сказать» . Тарасова об отстранении россиян

Майкл Оуэн: «Я говорил, что Роналду сделает хет-трик против Узбекистана. Что ж, ошибся. Он забил всего два! Криштиану мотивирован негативом – это позитив для Португалии»

«Обезьяна давно превратилась в человека, который изобрел самолет, интернет и Олимпийские игры. А крокодилы как плавали по мутной Лимпопо, так и плавают» . Степанова порассуждала об эволюции

Джорджина: «Когда я говорю Кришу, что у него уже все есть, он отвечает: «Вы для меня все, а футбол – моя страсть». Он может играть до 50 лет»

Ари: «Россия на ЧМ была бы в восьмерке сильнейших. Сейчас молодежь хорошо играет»

«Каждый русский человек должен знать, о чем речь в «Трех сестрах», «Чайке» и «Вишневом саде». У Толстого «Войну и мир» и «Анну Каренину» все должны бы изучить» . Сенников о литературе

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