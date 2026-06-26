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  4. Эквадор победил Германию, Австралия вышла в плей-офф ЧМ, мэр румынского города против флага России, Жирков подрался, Вендел приехал на сборы, обмен Ламело в «Миннесоту» и другие новости

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Эквадор победил Германию, Австралия вышла в плей-офф ЧМ, мэр румынского города против флага России, Жирков подрался, Вендел приехал на сборы, обмен Ламело в «Миннесоту» и другие новости

1. На ЧМ-2026 Германия уступила Эквадору (1:2) и взяла его в плей-офф с собой, также из группы Е в 1/16 вышел Кот-д′Ивуар, победивший Кюрасао (2:0). Группу F выиграли Нидерланды (3:1 с Тунисом в последнем туре), с ними в плей-офф из этого квартета попали Япония и Швеция, сыгравшие между собой вничью (1:1). В группе D Австралия сыграла вничью с Парагваем (0:0) и вышла в плей-офф ЧМ со 2-го места. Турция вырвала победу у США на 98-й (3:2), но осталась последней в группе ЧМ.

2. Мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок высказался против демонстрации флага России на Кубке вызова по художественной гимнастике, и государственные символы России и Беларуси заменили нейтральными голубыми полотнами. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал это вопиющим нарушением Олимпийской хартии, а в Международной федерации гимнастики рассказали о переговорах «с соответствующими сторонами, чтобы найти подходящий способ продвижения вперед». Российские гимнастки тем временем тренировались в форме с флагом.

3. Юрий Жирков получил красную карточку в матче любительского турнира за то, что ударил игрока «Медила» Андрея Кулагина кулаком в лицо после подката. Теперь экс-защитника сборной России, выступающего за «Новую Ригу», дисквалифицируют на два месяца и оштрафуют на сумму до 50 тысяч рублей.

4.  Джордж Расселл и «Мерседес» активировали опцию продления контракта, официальное подтверждение ожидается в ближайшее время. Таким образом, ждать Макса Ферстаппена в этой команде не стоит. А вот в «Макларене» – вполне возможно, переговоры уже начаты.

5. Вендел наконец присоединился к «Зениту» для подготовки к новому сезону – после того, как ему пригрозили штрафом в 700 000 евро.

6. «Реал» сообщил «Комо», что выкупит Нико Паса за 9 млн евро, и предоставил возможность вернуть аргентинца за 60 млн евро. В клубе Серии А такое предложение не оценили.

7. «Миннесота» договорилась об обмене разыгрывающего Ламело Болла и защитника Джоша Грина из «Шарлотт». В обратном направлении отправятся Наз Рид и выборы на драфте.

8. ФИА одобрила предложение снять ограничение на количество сроков во главе организации. Действующий президент Мохаммед бен Сулайем также нацелен на то, чтобы убрать возрастной ценз и руководить организацией пожизненно.

9. Федерация футбола Ирана вновь попросила ФИФА запретить любые мероприятия в поддержку ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) в матче 3-го тура ЧМ-2026 против Египта. Но в Международной федерации футбола отказались идти на уступки: «ЧМ-2026 – это инклюзивное мероприятие».

10. Международный олимпийский комитет утвердил ски-альпинизм в программе зимних Игр 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах и продлил полномочия Себастьяна Коу в качестве члена организации до 2027-го.

11. В краже вещей у сборной Англии обвиняют двоих афганцев, получивших гражданство США за помощь в борьбе с «Талибаном». Им грозит до 7 лет тюрьмы.

12. Боснийские фанаты отобрали флаг Сербии у мужчины на своей трибуне. Этот поступок был встречен аплодисментами и одобрительными возгласами со стороны окружающих.

13. «Колорадо» объявил об обмене нападающего Валерия Ничушкина в «Коламбус». Взамен – три драфт-пика.

14. «Манчестер Сити» согласовал трансфер Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест». «Горожане» заплатят 116 млн фунтов.

15. Более 1,5 млн человек подписались на Дугласа Сантоса по ходу матча с Шотландией. За пару минут число подписчиков увеличилось до миллиона с 500 тысяч.

Цитаты дня

Ирина Роднина: «На шее у государства депутаты сидят ровно так же, как и остальные россияне. Мне полагается служебная машина – до своих избирателей на электричке я не доеду»

Глушенков о Европе: «В большой клуб поехал бы, в средний – нет. Не люблю проигрывать. Зачем ехать туда, где я буду проигрывать или выигрывать только каждый четвертый матч?»

Дональд Трамп: «ЧМ-2026 устанавливает рекорды посещаемости, ТВ-рекорды, каких раньше не было. Мой друг Инфантино доволен – как будто каждый день проходит Супербоул»

«Если нас опять не допустят пятый год, то можно будет только матом сказать». Тарасова об отстранении россиян

Майкл Оуэн: «Я говорил, что Роналду сделает хет-трик против Узбекистана. Что ж, ошибся. Он забил всего два! Криштиану мотивирован негативом – это позитив для Португалии»

«Обезьяна давно превратилась в человека, который изобрел самолет, интернет и Олимпийские игры. А крокодилы как плавали по мутной Лимпопо, так и плавают». Степанова порассуждала об эволюции

Джорджина: «Когда я говорю Кришу, что у него уже все есть, он отвечает: «Вы для меня все, а футбол – моя страсть». Он может играть до 50 лет»

Ари: «Россия на ЧМ была бы в восьмерке сильнейших. Сейчас молодежь хорошо играет»

«Каждый русский человек должен знать, о чем речь в «Трех сестрах», «Чайке» и «Вишневом саде». У Толстого «Войну и мир» и «Анну Каренину» все должны бы изучить». Сенников о литературе

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Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура28092 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
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Кюрасао же 0-2 проиграл 🤔
ОтветTupindriki
Кюрасао же 0-2 проиграл 🤔
Один гол - авансом за чудесный ликëр
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