  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Сборная Кот-д’Ивуара впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ

0
Сборная Кот-д’Ивуара впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Кот-д’Ивуара впервые вышла в плей-офф чемпионата мира.

Африканская команда со второго места вышла из группы Е на ЧМ-2026, набрав 6 очков за три тура.

Кот-д’Ивуар сыграет в плей-офф ЧМ впервые в своей истории. Ранее сборная не выходила из группы ни на одном из трех чемпионатов мира, в которых принимала участие – в 2006, 2010 и 2014 годах.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура26810 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Кюрасао по футболу
logoСборная Кот-д′Ивуара по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Дрогба,братья туре,тиоте,бони,ласина траоре думбия,жервиньо. Такие игроки,но не разу к сожалению не смогли сыграть в плей офф.
Красавцы..ну чё там говорить!?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Нагельсманн об 1:2 с Эквадором: «Слишком много импровизации. После гола Германии нужно было действовать спокойнее, а не начинать менять позиции и терять структуру»
14 минут назад
Тунис – Нидерланды. 0:1 – Бробби забил на 7-й минуте. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Япония – Швеция. Камада и Дьокереш в старте. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
ЧМ-2026. Нидерланды против Туниса, США встретятся с Турцией, Германия проиграла Эквадору
20 минут назадLive
Смотрите игру Тунис – Нидерланды в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
23 минуты назадВидеоСпортс"
Не смогли с топовым составом одолеть Эквадор и Алжир в товарищеских матчах. Узнали команду?
53 минуты назадТесты и игры
«Сити» заплатит за Андерсона 116 млн фунтов без бонусов
сегодня, 01:22
😁 Эквадорец поблагодарил жену, разрешившую ему поехать на ЧМ-2026 – после исторической победы над Германией и выхода в плей-офф!
сегодня, 01:20ВидеоСпортс"
Германия вышла в плей-офф с 1-го места в группе Е, Кот-д′Ивуар – со 2-го, Эквадор – с 3-го. Кюрасао вылетело
сегодня, 01:12
Кюрасао покидает ЧМ-2026 после поражения от Кот-д′Ивуара (0:2). Пепе сделал дубль
сегодня, 00:59
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер Эквадора о 2:1 с Германией: «Эта победа не для меня, а для людей. Игроки подарили огромную радость всему народу»
5 минут назад
Адвокат о 0:2 с Кот-д’Ивуаром: «Моментов у Кюрасао было достаточно, первый гол сами подарили сопернику. Нельзя никого упрекнуть – команда усердно работала»
13 минут назад
Моуринью об игроках «Реала» на ЧМ: «Пусть вылетят и уйдут в отпуск. Хочу, чтобы они вернулись к предсезонке»
33 минуты назад
Ангуло признан лучшим игроком матча Эквадор – Германия. Нильсон сравнял счет в игре
48 минут назад
Сделавший дубль Пепе признан лучшим игроком матча Кюрасао – Кот-д′Ивуар
53 минуты назад
Мяч, которым Марадона забил «рукой Бога» на ЧМ-1986, выставят на аукцион. Стартовая цена – 2,5 млн долларов
57 минут назад
Дьокереш, Исак, Доан, Линделеф, Камада, Эланга – в составах Японии и Швеции на матч ЧМ-2026
сегодня, 01:13
Ван Дейк, Гакпо, Хедира, Мастури из «Динамо» Махачкала – в составах Туниса и Нидерландов на матч ЧМ-2026
сегодня, 00:56
Не менее 5 футболистов пропали без вести после сильнейших землетрясений в Венесуэле за 126 лет. Среди них – 18-летний игрок сборной U20 и двое несовершеннолетних
сегодня, 00:38
Результаты группы E на чемпионате мира по футболу 2026
сегодня, 00:23