Сборная Кот-д’Ивуара впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Кот-д’Ивуара впервые вышла в плей-офф чемпионата мира.

Африканская команда со второго места вышла из группы Е на ЧМ-2026 , набрав 6 очков за три тура.

Кот-д’Ивуар сыграет в плей-офф ЧМ впервые в своей истории. Ранее сборная не выходила из группы ни на одном из трех чемпионатов мира, в которых принимала участие – в 2006, 2010 и 2014 годах.