Сборная Кот-д’Ивуара впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ
Сборная Кот-д’Ивуара впервые вышла в плей-офф чемпионата мира.
Африканская команда со второго места вышла из группы Е на ЧМ-2026, набрав 6 очков за три тура.
Кот-д’Ивуар сыграет в плей-офф ЧМ впервые в своей истории. Ранее сборная не выходила из группы ни на одном из трех чемпионатов мира, в которых принимала участие – в 2006, 2010 и 2014 годах.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура26810 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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