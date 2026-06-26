Германия вышла в плей-офф с 1-го места в группе Е, Кот-д′Ивуар – со 2-го, Эквадор – с 3-го. Кюрасао вылетело
Германия и Кот-д′Ивуар вышли в плей-офф с первых двух мест в группе Е.
Сборная Германии заняла первое место в группе Е ЧМ-2026, набрав 6 очков за три матча.
В 1/16 финала команда Юлиана Нагельсманна встретится с одной из команд, занявших третье место в группах A/B/C/D/F.
Со второго места в плей-офф вышел Кот-д′Ивуар, тоже набравший 6 баллов, но уступивший Германии в личной встрече. Африканской сборной предстоит сыграть со второй командой из группы I – это будет либо Франция, либо Норвегия.
Эквадор расположился на третьем месте в группе Е, заработав 4 очка и тоже пробившись в плей-офф. Кюрасао с одним баллом покидает турнир.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура26518 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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