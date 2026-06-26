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  4. Германия вышла в плей-офф с 1-го места в группе Е, Кот-д′Ивуар – со 2-го. Эквадор занял 3-е место, Кюрасао вылетел

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Германия вышла в плей-офф с 1-го места в группе Е, Кот-д′Ивуар – со 2-го, Эквадор – с 3-го. Кюрасао вылетело
Германия и Кот-д′Ивуар вышли в плей-офф с первых двух мест в группе Е.

Сборная Германии заняла первое место в группе Е ЧМ-2026, набрав 6 очков за три матча. 

В 1/16 финала команда Юлиана Нагельсманна встретится с одной из команд, занявших третье место в группах A/B/C/D/F. 

Со второго места в плей-офф вышел Кот-д′Ивуар, тоже набравший 6 баллов, но уступивший Германии в личной встрече. Африканской сборной предстоит сыграть со второй командой из группы I – это будет либо Франция, либо Норвегия. 

Эквадор расположился на третьем месте в группе Е, заработав 4 очка и тоже пробившись в плей-офф. Кюрасао с одним баллом покидает турнир.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура26518 голосов
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АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
logoСборная Эквадора по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Кюрасао по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Кот-д′Ивуара по футболу

Комментарии

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Рад каждому поражению немцев, предавших собственный стиль ради косплея на испанцев.
ОтветScouserGeo
Рад каждому поражению немцев, предавших собственный стиль ради косплея на испанцев.
Я так и не понял, чего они так зарубились, есди уде с 1го места вышли?
Эквадору мои поздравления! Проявили характер, додавили немцев, забрали победу и вышли в плов) Хотя германцы даже на один мяч не наиграли, судья взял и просто подарил им гол, после их же нарушения))
Эквадорцы красавчики. Сильно им не везло на этом ЧМ, в первом матче пару раз в каркас попали и пропустили в добавленное время, во втором матче создали полтора десятка моментов, но вратарь Кюрасао поймал сумасшедший кураж, ну и немцы им забили гол с очевиднейшим нарушением, а они все равно выгрызли победу и пробились в плей-офф.
Как же смешно было читать грязь про Эквадор и отдельных персонажей мол в ЮА слабый футбол. Как же не везло по турниру Эквадору, еще и сегодня судьи свистели в одну сторону.Какая же радость была у всех на трибунах и у команды. Абсолютно заслуженно. Теперь я представляю как трясутся ноги у первых мест.... выиграть группу и попасть на такой Эквадор
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