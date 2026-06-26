Германия и Кот-д′Ивуар вышли в плей-офф с первых двух мест в группе Е.

Сборная Германии заняла первое место в группе Е ЧМ-2026, набрав 6 очков за три матча.

В 1/16 финала команда Юлиана Нагельсманна встретится с одной из команд, занявших третье место в группах A/B/C/D/F.

Со второго места в плей-офф вышел Кот-д′Ивуар, тоже набравший 6 баллов, но уступивший Германии в личной встрече. Африканской сборной предстоит сыграть со второй командой из группы I – это будет либо Франция, либо Норвегия.

Эквадор расположился на третьем месте в группе Е, заработав 4 очка и тоже пробившись в плей-офф. Кюрасао с одним баллом покидает турнир.