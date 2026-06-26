Большая часть доходов Рафиньи уходила на счета отца. Это привело к их ссоре, когда жена вингера «Барселоны» обнаружила нехватку денег на покупку особняка за 10 млн евро (Portal LeoDias)

Жена Рафинья недовольна, что большая часть доходов игрока уходила его отцу.

Portal LeoDias раскрыл подробности предполагаемых финансовых трудностей вингера «Барселоны» и сборной Бразилии Рафиньи.

Ранее бывший футболист сборной Бразилии Вампета заявил , что вингер «Барселоны» хочет переехать в Саудовскую Аравию из-за серьезных финансовых и семейных проблем. Наталия Беллоли, жена Рафиньи, позднее опровергла слова Вампеты.

По данным источника, проблемы у футболиста начались незадолго до чемпионата мира 2022 года. В тот год Рафинья перешел из «Лидса» в «Барселону», что сопровождалось и улучшением финансовых условий.

После переезда в столицу Каталонии Рафинья с женой заинтересовались покупкой особняка стоимостью около 10 миллионов евро. Однако после подсчетов Наталия обнаружила, что у супругов недостаточно средств для покупки недвижимости. Это вызвало вопросы, учитывая, что еще до переезда в «Барселону» Рафинья получал высокую зарплату в Англии и имел крупные коммерческие контракты.

Заинтересовавшись причинами нехватки средств, Наталия выяснила, что значительная часть заработка футболиста поступала другому человеку. По словам источников, около 80% доходов от рекламных контрактов получал отец футболиста – Рафаэл Беллоли, тогда как самому игроку доставалось лишь 20%. Кроме того, значительная часть зарплаты футболиста также переводилась на счета папы. Это связано с тем, что в футболе выплаты часто делятся между официальной зарплатой и выплатами за имиджевые права.

Ситуация вызвала возмущение Наталии и привела к пересмотру финансовых отношений между отцом и сыном. С тех пор семья оказалась разделена и находится в состоянии постоянного конфликта.

Отмечается, что карьерой Рафиньи долгое время управляли его отец и бывший футболист, а ныне спортивный директор «Барсы» Деку. Однако Деку был вынужден отказаться от этой роли после того, как занял должность в каталонском клубе. На этом фоне Рафинья прекратил контрактные отношения и с отцом.

Утверждается, что тесть игрока – Алешандре Мадейра, недавно получивший статус лицензированного агента ФИФА, – начал помогать в управлении карьерой футболиста. Тем не менее близкие к Рафинье люди заявляют, что у игрока больше нет официальных агентов, а тесть лишь помогает ему принимать решения.

Рафинья и его родственники также отвергают возможность ухода из «Барселоны». Недавно футболист продлил контракт с клубом. Кроме того, Рафинья не заинтересован в переходе в чемпионат Саудовской Аравии. Уровень конкуренции там не соответствует спортивным амбициям игрока.