У Германии нет сухих матчей на ЧМ с 2014-го. Нойер пропустил в 9 играх подряд – это самая длинная серия сборной за 72 года

Нойер пропустил в 9-м матче ЧМ подряд.

Сборная Германии пропускает на чемпионатах мира 9 матчей подряд.

Немецкая команда играет вничью с Эквадором после 1-го тайма матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 . Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию .

В последний раз Германия провела сухой матч на мундиале в финале ЧМ-2014 – тогда она обыграла Аргентину со счетом 1:0. С тех пор Мануэлю Нойеру забили в девяти играх подряд. Текущая серия Германии без сухих матчей на чемпионатах мира является самой длинной за последние 72 года.