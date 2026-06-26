У Германии нет сухих матчей на ЧМ с 2014-го. Нойер пропустил в 9 играх подряд – это самая длинная серия сборной за 72 года
Нойер пропустил в 9-м матче ЧМ подряд.
Сборная Германии пропускает на чемпионатах мира 9 матчей подряд.
Немецкая команда играет вничью с Эквадором после 1-го тайма матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию.
В последний раз Германия провела сухой матч на мундиале в финале ЧМ-2014 – тогда она обыграла Аргентину со счетом 1:0. С тех пор Мануэлю Нойеру забили в девяти играх подряд. Текущая серия Германии без сухих матчей на чемпионатах мира является самой длинной за последние 72 года.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура26252 голоса
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
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