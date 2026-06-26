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  4. У Германии нет сухих матчей на ЧМ с 2014-го. Нойер пропустил в 9 играх подряд – это самая длинная серия сборной за 72 года

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У Германии нет сухих матчей на ЧМ с 2014-го. Нойер пропустил в 9 играх подряд – это самая длинная серия сборной за 72 года
Нойер пропустил в 9-м матче ЧМ подряд.

Сборная Германии пропускает на чемпионатах мира 9 матчей подряд.

Немецкая команда играет вничью с Эквадором после 1-го тайма матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию.

В последний раз Германия провела сухой матч на мундиале в финале ЧМ-2014 – тогда она обыграла Аргентину со счетом 1:0. С тех пор Мануэлю Нойеру забили в девяти играх подряд. Текущая серия Германии без сухих матчей на чемпионатах мира является самой длинной за последние 72 года.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура26252 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
logoСборная Германии по футболу
logoбундеслига Германия
logoСборная Эквадора по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoМануэль Нойер

Комментарии

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Акинфеев в ЛЧ рекорд
Ману на ЧМ
ОтветvaniaEee
Учится у лучших Акинфеев в ЛЧ рекорд Ману на ЧМ
ровесники всё таки. В рейтингах перспективных молодых вратарей в нулевых шли наравне, только Игорян решил не уходить в МЮ
ОтветЕгор Арефьев
ровесники всё таки. В рейтингах перспективных молодых вратарей в нулевых шли наравне, только Игорян решил не уходить в МЮ
Ну Нойер тоже решил не уходить в МЮ
и это ни одного топового соперника кроме Испании.
От всякого хлама пропускает 9 матчей.
Пора завязывать.
Йоахим пересидел в свое время, этот перестоял.
Зачем на ничего не решающий матч тренер ставит этого привозного лгбтшника? Уже дал бы играть резерву. О, гол Эквадора) Ура
Нойер - самый дырявый вратарь, из тех, что я видывал на своем веку. Самый. Какой ж...ой нужно смотреть футбол и что должно быть в черепной коробке, чтобы считать его топом
На опыте может ещё на три матча продлить.
Мануэль, верим ☝️🧐
легенда легендарен во всем
Был Сухарян. Теперь Мануноль
Мануэлян Нойереев!
Я напомню, что это дно и с Реалом привозило, и с ПСЖ там штук 7 или сколько привезло, и в прошлом противостоянии с Реалом в ЛЧ это дно в воротах просто отдало выигрышные матчи, не, Нойер просто официально самый донный вратарь в истории футбола, снизу уже не постучат
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