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Павлович поднятой ногой попал по лицу Вите перед голом Сане Эквадору. Арбитр Пенсо засчитала мяч без просмотра повтора
Павлович ударил Вите ногой в лицо в голевой атаке Германии.

Александар Павлович ударил соперника ногой в лицо перед голом Германии в матче ЧМ-2026.

Встреча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 проходит в Нью-Джерси. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).

В голевой атаке сборной Германии, завершившейся точным ударом Лероя Сане на 2-й минуте, Павлович, пытаясь обработать мяч, высоко поднял ногу и попал Педро Вите бутсой по лицу, отчего эквадорец упал на газон. Главный арбитр матча, американка Тори Пенсо, не стала отменять гол, ВАР также не вмешался в эпизод.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Эквадора по футболу
logoТори Пенсо
logoЛерой Сане
logoАлександар Павлович
logoсудьи
logoПедро Вите

Комментарии

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Не столь важно, что там дама на судье зачитала, она могла проглядеть в динамике - а вот почему ВАР не позвал к монитору, трудно объяснить человеческой логикой.
В ВАР-комнате, есличо, мужики сидят)
Разве такой мяч можно было засчитывать? Там не опасная игра разве была?
Чисто игровой момент😁
Допустим Пенсо не видела это, хотя должна внимательно следить за мячом в игре. Но как такое допустил всемогущий ВАР, который отменяет сейчас угловые, а тут голевая атака.
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