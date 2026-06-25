Павлович поднятой ногой попал по лицу Вите перед голом Сане Эквадору. Арбитр Пенсо засчитала мяч без просмотра повтора

Павлович ударил Вите ногой в лицо в голевой атаке Германии.

Александар Павлович ударил соперника ногой в лицо перед голом Германии в матче ЧМ-2026.

Встреча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 проходит в Нью-Джерси. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).

В голевой атаке сборной Германии , завершившейся точным ударом Лероя Сане на 2-й минуте, Павлович, пытаясь обработать мяч, высоко поднял ногу и попал Педро Вите бутсой по лицу, отчего эквадорец упал на газон. Главный арбитр матча, американка Тори Пенсо , не стала отменять гол, ВАР также не вмешался в эпизод.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»