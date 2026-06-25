Павлович поднятой ногой попал по лицу Вите перед голом Сане Эквадору. Арбитр Пенсо засчитала мяч без просмотра повтора
Павлович ударил Вите ногой в лицо в голевой атаке Германии.
Александар Павлович ударил соперника ногой в лицо перед голом Германии в матче ЧМ-2026.
Встреча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 проходит в Нью-Джерси. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, первый тайм).
В голевой атаке сборной Германии, завершившейся точным ударом Лероя Сане на 2-й минуте, Павлович, пытаясь обработать мяч, высоко поднял ногу и попал Педро Вите бутсой по лицу, отчего эквадорец упал на газон. Главный арбитр матча, американка Тори Пенсо, не стала отменять гол, ВАР также не вмешался в эпизод.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура25745 голосов
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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