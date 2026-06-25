Ари: «Россия на ЧМ была бы в восьмерке сильнейших. Сейчас молодежь хорошо играет»
Ари: Россия на ЧМ была бы в восьмерке сильнейших.
Экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Ари считает, что сборная России могла бы дойти до 1/4 финала чемпионата мира.
На ЧМ-2026, проходящем в США, Канаде и Мексике, число участников впервые увеличилось с 32 до 48 команд.
«Я думаю, что сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира. Конечно. Сейчас молодежь хорошо играет.
Если бы Россия играла на чемпионате мира, то они были в восьмерке сильнейших», – сказал Ари.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура25622 голоса
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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