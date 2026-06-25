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  4. Ари: «Россия на ЧМ была бы в восьмерке сильнейших. Сейчас молодежь хорошо играет»

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Ари: «Россия на ЧМ была бы в восьмерке сильнейших. Сейчас молодежь хорошо играет»
Ари: Россия на ЧМ была бы в восьмерке сильнейших.

Экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Ари считает, что сборная России могла бы дойти до 1/4 финала чемпионата мира.

На ЧМ-2026, проходящем в США, Канаде и Мексике, число участников впервые увеличилось с 32 до 48 команд.

«Я думаю, что сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира. Конечно. Сейчас молодежь хорошо играет.

Если бы Россия играла на чемпионате мира, то они были в восьмерке сильнейших», – сказал Ари.

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ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoЧемпионат.com
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат мира по футболу
logoАри
logoСборная России по футболу

Комментарии

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Чет Ари поплыл 🤔, какая молодежь то? Нападающих нет, защитников нет. Не вызывают сомнения только разве что позиция вратаря ну и игроки центральной линии неплохие, все остальное беда...
А если-бы за Бразилию сейчас играл Ари,то забивал-бы в каждой игре по три мяча и Бразилия досрочно стала-бы чемпионом мира.
Была бы сразу после Италии
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