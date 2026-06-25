Ари: «Россия на ЧМ была бы в восьмерке сильнейших. Сейчас молодежь хорошо играет»

Ари: Россия на ЧМ была бы в восьмерке сильнейших.

Экс-форвард «Спартака» и «Локомотива» Ари считает, что сборная России могла бы дойти до 1/4 финала чемпионата мира.

На ЧМ-2026, проходящем в США, Канаде и Мексике, число участников впервые увеличилось с 32 до 48 команд.

«Я думаю, что сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира. Конечно. Сейчас молодежь хорошо играет.

Если бы Россия играла на чемпионате мира, то они были в восьмерке сильнейших», – сказал Ари.