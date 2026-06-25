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  4. Сергей Ташуев: «Мы же не нищеброды, чтобы радоваться возвращению команд до 15 лет. Нужен фундаментальный указ, чтобы допустили все команды во всех видах, а то в мире ерунда творится»

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Сергей Ташуев: «Мы же не нищеброды, чтобы радоваться возвращению команд до 15 лет. Нужен фундаментальный указ, чтобы допустили все команды во всех видах, а то в мире ерунда творится»
Ташуев: мы же не нищеброды, чтобы радоваться возвращению команд до 15 лет.

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о возможном участии сборных России среди юношей и девушек в турнире под эгидой ФИФА.

Ранее Совет ФИФА одобрил проведение соревнований среди команд U15 в Азербайджане. В первом турнире среди юношей смогут принять участие «команды всех ассоциаций-членов ФИФА» – эта формулировка может касаться и России.

«Мы не должны радоваться возвращению команд до 15 лет. Мы должны констатировать факты: Россия и так всегда должна играть, но было несправедливое решение, и отстранение идет уже несколько лет. Мы готовы сражаться на мировых полях юношескими и взрослыми командами. Мы же не нищеброды, чтобы радоваться, правильно? Мы нормальные люди, так что радости нет.

Справедливость должна быть, а не такое огульное хаяние и унижение. Нас не имеют права так наказывать, это спорт. Нормальное решение, но нужен фундаментальный указ, чтобы допустили все команды во всех видах спорта, а то в мире творится какая-то ерунда», – сказал Ташуев. 

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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детский футбол
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Комментарии

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Сергей Ташуев:"Нужен фундаментальный указ, чтобы допустили все команды во всех видах, а то в мире ерунда творится..."
Да,что в мире,в стране у нас,Сергей Ташуев ерунда творится...
ОтветСергей Круг
Сергей Ташуев:"Нужен фундаментальный указ, чтобы допустили все команды во всех видах, а то в мире ерунда творится..." Да,что в мире,в стране у нас,Сергей Ташуев ерунда творится...
Ташуев: «Нужен фундаментальный указ о закрытии «Кооператива Озеро» 😁
Мы же не нищеброды. Просто бензина нет в стране. Нужен фундаментальный указ
ОтветBartez1986
Мы же не нищеброды. Просто бензина нет в стране. Нужен фундаментальный указ
Ау нас в стране всё есть,
Слепаков не даст соврать..
ОтветBartez1986
Мы же не нищеброды. Просто бензина нет в стране. Нужен фундаментальный указ
А каким образом сочетается "в стране нет бензина" и заполненные дороги и пробки?
Ташуев как видно борец за всё хорошее, против всего плохого! Пора в президенты с таким мнением. А конкретно для меня радостно, что хотя бы маленький шаг к возвращению состоится. И радостно за пацанов, которым это нужно в первую очередь.
Надо сформировать объединённый штаб для создания фундаментального указа.
Чиновники без работы не останутся.
указываю немедленно допустить все команды

Царь Саша
ОтветТатьяна Павленко_1116979134
я нищебродка
Соседка, замутим по бедности😃
Дайте мне такую бумагу, чтобы меня никто тронуть не смел. Окончательную бумажку. Фактическую. Настоящую! Броню!
Прошу не волноваться, на ближайшем заседании Бельберского клуба Виндзоры, Рокфеллеры, яРотшильды и Ватикан издадут фундаментальный Указ
Чиновники все эти допуски будут преподносить как победу и свою заслугу
Ахаха, обстановка неплоха!
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