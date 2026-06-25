Сергей Ташуев: «Мы же не нищеброды, чтобы радоваться возвращению команд до 15 лет. Нужен фундаментальный указ, чтобы допустили все команды во всех видах, а то в мире ерунда творится»

Ташуев: мы же не нищеброды, чтобы радоваться возвращению команд до 15 лет.

Главный тренер «Енисея » Сергей Ташуев высказался о возможном участии сборных России среди юношей и девушек в турнире под эгидой ФИФА.

Ранее Совет ФИФА одобрил проведение соревнований среди команд U15 в Азербайджане. В первом турнире среди юношей смогут принять участие «команды всех ассоциаций-членов ФИФА» – эта формулировка может касаться и России.

«Мы не должны радоваться возвращению команд до 15 лет. Мы должны констатировать факты: Россия и так всегда должна играть, но было несправедливое решение, и отстранение идет уже несколько лет. Мы готовы сражаться на мировых полях юношескими и взрослыми командами. Мы же не нищеброды, чтобы радоваться, правильно? Мы нормальные люди, так что радости нет.

Справедливость должна быть, а не такое огульное хаяние и унижение. Нас не имеют права так наказывать, это спорт. Нормальное решение, но нужен фундаментальный указ, чтобы допустили все команды во всех видах спорта, а то в мире творится какая-то ерунда», – сказал Ташуев.