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Боснийские фанаты отобрали флаг Сербии у мужчины на своей трибуне. Это встретили аплодисментами и одобрительными криками
Боснийские фанаты отобрали флаг Сербии у мужчины на своей трибуне.

На матче сборных Боснии и Герцеговины и Катара (3:1) на ЧМ-2026 произошла конфликтная ситуация.

В сети появилось видео с трибун стадиона в Сиэтле. В ролике группа фанатов окружает мужчину с сербским флагом.

Данный болельщик одет в футболку сборной Боснии. Тем не менее сербский триколор, который он принес с собой, вызвал недовольство части болельщиков.

После словесной перепалки несколько фанатов забрали у него флаг. Судя по видео, этот поступок был встречен аплодисментами и одобрительными возгласами со стороны окружающих.

Отмечается, что после того как флаг оказался в руках других болельщиков, ситуация быстро успокоилась.

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Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Kurir
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