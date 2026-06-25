Боснийские фанаты отобрали флаг Сербии у мужчины на своей трибуне. Это встретили аплодисментами и одобрительными криками
Боснийские фанаты отобрали флаг Сербии у мужчины на своей трибуне.
На матче сборных Боснии и Герцеговины и Катара (3:1) на ЧМ-2026 произошла конфликтная ситуация.
В сети появилось видео с трибун стадиона в Сиэтле. В ролике группа фанатов окружает мужчину с сербским флагом.
Данный болельщик одет в футболку сборной Боснии. Тем не менее сербский триколор, который он принес с собой, вызвал недовольство части болельщиков.
После словесной перепалки несколько фанатов забрали у него флаг. Судя по видео, этот поступок был встречен аплодисментами и одобрительными возгласами со стороны окружающих.
Отмечается, что после того как флаг оказался в руках других болельщиков, ситуация быстро успокоилась.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура23856 голосов
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Kurir
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