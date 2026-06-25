Боснийские фанаты отобрали флаг Сербии у мужчины на своей трибуне. Это встретили аплодисментами и одобрительными криками

Боснийские фанаты отобрали флаг Сербии у мужчины на своей трибуне.

На матче сборных Боснии и Герцеговины и Катара (3:1) на ЧМ-2026 произошла конфликтная ситуация.

В сети появилось видео с трибун стадиона в Сиэтле. В ролике группа фанатов окружает мужчину с сербским флагом.

Данный болельщик одет в футболку сборной Боснии. Тем не менее сербский триколор, который он принес с собой, вызвал недовольство части болельщиков.

После словесной перепалки несколько фанатов забрали у него флаг. Судя по видео, этот поступок был встречен аплодисментами и одобрительными возгласами со стороны окружающих.

Отмечается, что после того как флаг оказался в руках других болельщиков, ситуация быстро успокоилась.