Жена Рафиньи опровергла слухи о финансовых проблемах: «Если бы мы зарабатывали хотя бы 10% зарплаты Рафиньи, мы бы уже были счастливы. Абсурд, что приходится говорить о своих финансах»

Жена Рафиньи опровергла слухи о финансовых проблемах.

Наталия Беллоли, жена Рафиньи Диаса , отреагировала на слухи о финансовых проблемах у мужа.

Ранее бывший футболист сборной Бразилии Вампета заявил , что вингер «Барселоны» хочет переехать в Саудовскую Аравию из-за серьезных финансовых и семейных проблем.

«Честно говоря, мне кажется абсурдным, что мне приходится рассказывать о своей финансовой ситуации. Если бы мы сейчас зарабатывали хотя бы 10% того, что зарабатывает Рафинья, мы бы уже были счастливы. Я не вижу смысла афишировать это в своих соцсетях, потому что прекрасно осознаю, в каком обществе мы живем.

Если бы я опубликовала пост, в котором говорилось: «Слушайте, я не бедная, я все еще богата», меня бы называли зазнавшейся. Я думала, что история утихнет, но эти слухи уже достигли Испании, и все думают, что мы на мели», – сказала Беллоли Daily do Garotinho.