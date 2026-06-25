  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Жена Рафиньи опровергла слухи о финансовых проблемах: «Если бы мы зарабатывали хотя бы 10% зарплаты Рафиньи, мы бы уже были счастливы. Абсурд, что приходится говорить о своих финансах»

0
Жена Рафиньи опровергла слухи о финансовых проблемах: «Если бы мы зарабатывали хотя бы 10% зарплаты Рафиньи, мы бы уже были счастливы. Абсурд, что приходится говорить о своих финансах»
Жена Рафиньи опровергла слухи о финансовых проблемах.

Наталия Беллоли, жена Рафиньи Диаса, отреагировала на слухи о финансовых проблемах у мужа.

Ранее бывший футболист сборной Бразилии Вампета заявил, что вингер «Барселоны» хочет переехать в Саудовскую Аравию из-за серьезных финансовых и семейных проблем.

«Честно говоря, мне кажется абсурдным, что мне приходится рассказывать о своей финансовой ситуации. Если бы мы сейчас зарабатывали хотя бы 10% того, что зарабатывает Рафинья, мы бы уже были счастливы. Я не вижу смысла афишировать это в своих соцсетях, потому что прекрасно осознаю, в каком обществе мы живем.

Если бы я опубликовала пост, в котором говорилось: «Слушайте, я не бедная, я все еще богата», меня бы называли зазнавшейся. Я думала, что история утихнет, но эти слухи уже достигли Испании, и все думают, что мы на мели», – сказала Беллоли Daily do Garotinho.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура23637 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CNN Brasil
logoЛа Лига
Вампета
logoСборная Бразилии по футболу
logoБарселона
logoденьги
logoРафинья Диас

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
На самом деле, это Рафинья постоянно спамит на спортсе с левых аккаунтов "Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста..." и просит 100-200 рублей на хлеб и макароны, пока ищет новую работу
"если бы мы зарабатывали"

Рафинья: ну допустим не мы, а я.
ОтветVadim Vadim_1116553755
"если бы мы зарабатывали" Рафинья: ну допустим не мы, а я.
нет, по закону зарплату любого женатого аленя можно минимум делить на 2,5, потому что жена в любой момент может подасть на развод и отжать бабло и имущество плюс алименты, поэтому это она зарабатывает по факту, пока алень здоровье свое ложит
Странно верить какому-то Вампетте по поводу доходов Рафиньи. Вряд ли ему можно пожаловаться на контракт с Барсой. Об этом и жена говорит. Но, всегда находятся люди, которые знают больше чем семья Рафиньи. Главное - и дальше в это верить.
Что то Рафинья слишком сложный путь выбрал, чтобы контракт по лучше получить, это обычные люди когда хотят ЗП увеличить говорят, что денег мало и не хватает)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026. Германия сыграет с Эквадором, Нидерланды против Туниса, США встретятся с Турцией
3 минуты назад
Клопп считает Анчелотти идеальным тренером для Бразилии: «Он может руководить любой сборной, просто подняв бровь. У команды большой потенциал, но кто-то должен дать ему раскрыться»
6 минут назад
Кюрасао выйдет в плей-офф, Япония займет 2-е место в группе, Турция забьет на прощание – что из этого произойдет?
14 минут назадТесты и игры
«МЮ» отдаст Онана «Трабзонспору» в платную аренду еще на один сезон. Клубы договорились
24 минуты назад
Соболев врезался в стойку на тренировке «Зенита» и едва не упал. В соцсетях вспомнили мем с Заболотным и манекеном
42 минуты назадВидео
Мостовой о Винисиусе: «Как можно его оскорблять? Это не от большого ума. Человек 5 лет разрывает европейский футбол. Он должен был получить «Золотой мяч» вместо Родри»
сегодня, 18:44
«Реал» выкупит Паса у «Комо» за 9 млн евро. Итальянцы могут вернуть хавбека за 60 млн евро до понедельника
сегодня, 18:26
Более 1,5 млн человек подписались на Дугласа Сантоса по ходу матча с Шотландией. За пару минут число подписчиков увеличилось до миллиона с 500 тысяч
сегодня, 18:15Видео
В краже вещей у сборной Англии обвиняют двоих афганцев, получивших гражданство США за помощь в борьбе с «Талибаном». Им грозит до 7 лет тюрьмы
сегодня, 18:14
Помните, как все на переменах рубились в «Score Hero»? Выпустили ремейк легендарной игры
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Германия – Эквадор. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
42 минуты назад
Кюрасао – Кот-д′Ивуар. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
43 минуты назад
Тунис – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
47 минут назад
Пономарев о Джикии в «Локо»: «Взяли пассажира, пускай теперь мучаются. Он никакой, его даже во Второй лиге держать нельзя! Я думал, что он уже карьеру закончил, а тут такое»
50 минут назад
Япония – Швеция. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
сегодня, 18:08
Турция – США. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
сегодня, 17:40
Угаров об опозданиях Вендела: «Его штрафовали, потом вернули деньги – и опять он делает то же самое. Это стало для него формальностью. Надо оштрафовать серьезно, чтобы задумался»
сегодня, 17:32
Парагвай – Австралия. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
сегодня, 17:30
59-летний Миура проведет 42-й сезон в профессиональной карьере. «Фукусима Юнайтед» из 3-й лиги Японии продлила аренду игрока
сегодня, 17:15
Педри об Альваресе: «Хочу, чтобы лучшие игроки были в «Барсе». Хулиан мне нравится, надеюсь, трансфер состоится»
сегодня, 16:38