Соболев врезался в стойку на тренировке «Зенита» и едва не упал. В соцсетях вспомнили мем с Заболотным и манекеном

Соболев стал героем забавного эпизода.

Александр Соболев стал героем забавного эпизода на тренировке «Зенита».

Форвард столкнулся со стойкой во время упражнения и чуть не упал, но устоял на ногах и продолжил движение.

В соцсетях момент быстро сравнили с вирусным эпизодом 2019 года, когда экс-форвард петербуржцев Антон Заболотный, открываясь под передачу на тренировке, столкнулся с манекеном и эффектно рухнул на газон.

Полный влог «Зенита» можно посмотреть на ВидеоСпортсе’‘ .