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  4. Соболев врезался в стойку на тренировке «Зенита» и едва не упал. В соцсетях вспомнили мем с Заболотным и манекеном

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Соболев врезался в стойку на тренировке «Зенита» и едва не упал. В соцсетях вспомнили мем с Заболотным и манекеном
Соболев стал героем забавного эпизода.

Александр Соболев стал героем забавного эпизода на тренировке «Зенита».

Форвард столкнулся со стойкой во время упражнения и чуть не упал, но устоял на ногах и продолжил движение.

В соцсетях момент быстро сравнили с вирусным эпизодом 2019 года, когда экс-форвард петербуржцев Антон Заболотный, открываясь под передачу на тренировке, столкнулся с манекеном и эффектно рухнул на газон.

Полный влог «Зенита» можно посмотреть на ВидеоСпортсе’‘.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: влог «Зенита» на ВидеоСпортсе’‘
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