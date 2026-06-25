Соболев врезался в стойку на тренировке «Зенита» и едва не упал. В соцсетях вспомнили мем с Заболотным и манекеном
Соболев стал героем забавного эпизода.
Александр Соболев стал героем забавного эпизода на тренировке «Зенита».
Форвард столкнулся со стойкой во время упражнения и чуть не упал, но устоял на ногах и продолжил движение.
В соцсетях момент быстро сравнили с вирусным эпизодом 2019 года, когда экс-форвард петербуржцев Антон Заболотный, открываясь под передачу на тренировке, столкнулся с манекеном и эффектно рухнул на газон.
Полный влог «Зенита» можно посмотреть на ВидеоСпортсе’‘.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: влог «Зенита» на ВидеоСпортсе’‘
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