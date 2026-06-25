Майкл Оуэн: «Я говорил, что Роналду сделает хет-трик против Узбекистана. Что ж, ошибся. Он забил всего два! Криштиану мотивирован негативом – это позитив для Португалии»

Майкл Оуэн: Роналду мотивирован негативом – это позитив для Португалии.

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

41-летний футболист сделал дубль в матче ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) после того, как остался без результативных действий в первой игре турнира с ДР Конго (1:1).

«Я писал, что было смешно списывать Криштиану Роналду со счетов после того, как он не забил в первом матче.

Более того, я говорил, что он отреагирует и сделает хет-трик в матче против Узбекистана. Что ж, я ошибся. Он забил всего два!

Но мы увидели, на что он способен. Роналду будет мотивирован негативом – и это позитив для Португалии», – заявил Майкл Оуэн.

Оуэн о критике Роналду: «Такое случалось много раз, но Криштиану заставлял всех замолчать. Не удивлюсь, если он ответит хет-триком Узбекистану»