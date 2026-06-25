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  4. Максим Глушенков: «Меня деньги не сломали и не испортили – не в них счастье. Многие футболисты занимаются бизнесом, а что потом? По 350 миллионов теряют»

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Максим Глушенков: «Меня деньги не сломали и не испортили – не в них счастье. Многие футболисты занимаются бизнесом, а что потом? По 350 миллионов теряют»
Максим Глушенков рассказал о своем отношении к деньгам.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков поделился мыслями касательно отношения к деньги.

– Есть ощущение, что скоро ты сможешь стать одним из самых богатых футболистов России. Какими в свое время были Смолов, Кокорин и Дзюба, например.

– Думаю, мне до них далеко.

– Тем не менее ты уже понял, что за свою карьеру точно очень хорошо заработаешь?

– Я показываю тот футбол, за который мне предлагают контракт, а не выпрашиваю деньги.

– Чувствуешь, что как футболист финансово состоялся?

– Надеюсь, что еще нет. Но не в деньгах счастье. Понятно, что без них не проживешь, и стремиться к лучшему надо...

– Дуран признавался, что деньги его сгубили. А как они влияют на тебя?

– Меня деньги не сломали и не испортили.

– А слава?

– Это скорее иногда давит. Хочется порой выйти и быть обычным человеком. Не сказал бы, что, когда выхожу на улицу, меня каждый узнает – по Москве я вообще могу спокойно гулять.

А по Петербургу... Все равно видишь, когда тебя узнают, просто некоторые не подходят. Но бывают и дни, когда вообще никто не узнает, хотя, возможно, я просто не замечаю.

– Ты задумываешься о будущем после карьеры? В плане финансов.

– Куда-то на дальнейшую жизнь откладываю.

– А бизнес?

– Мне это пока не надо. Многие футболисты занимаются этим, а что потом происходит? По 350 миллионов теряют.

– У тебя в жизни есть какие-то старые знакомые, которые просят в долг?

– Периодически бывает. Я не отвечаю просто. Но речь не про друзей, с которыми я общаюсь регулярно.

Есть те, кто всегда поздравляет с голом, победой, а есть кто пять – семь лет не пишет и потом: «С чемпионством!» А следом просят занять.

– У тебя заложено правильное отношение к деньгам?

– Пришло со временем. Мне кажется, года три-четыре назад.

– Кроссовки за миллион все еще не купил бы?

– Нет. Только если подарят. Есть обувь и дешевле. А за миллион – очень дорого, – сказал Максим Глушенков.

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НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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