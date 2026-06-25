Каррагер об отсутствии Палмера в составе Англии: «Против Ганы нужен был фокусник. Тухель мог бы возразить, что о Коуле никто не упоминал после Хорватии – это правда»

Джейми Каррагер оценил отсутствие Коула Палмера в составе Англии.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об отсутствии Коула Палмера в составе сборной Англии на фоне ничьей против Ганы (0:0) на ЧМ-2026 .

«Если какой-либо матч и подчеркнул, почему решение Томаса Тухеля оставить полузащитника «Челси » дома было рискованным и спорным, то это безголевая ничья с Ганой.

Вот сценарий, который мы так часто видим на международном уровне. Англия не может забить ни одного гола команде, которая глубоко обороняется, и нам нужно найти какое-нибудь волшебное средство, чтобы вскрыть их оборону.

Для этого нужен фокусник, и с того момента, как Тухель выбрал состав, нас беспокоило, что он оставил вне игры футболиста под номером 10, обладающего всеми лучшими трюками.

У Тухеля есть свои причины для такого решения – мы их уважаем. Он мог бы возразить, что никто не упоминал об отсутствии Палмера после победы над Хорватией.

Это правда, но тактические преимущества, которые были очевидны в первой игре, во многом были связаны с соперником, который стремился доминировать во владении мячом – соперником, который больше подходил для реализации плана Тухеля по игре в стиле АПЛ.

Англия могла демонстрировать высокую энергичность, чтобы отбирать мяч и быстро атаковать.

Такие матчи, как с Ганой, всегда были более показательными с точки зрения того, нужно ли нам что-то другое на скамейке запасных», – считает Джейми Каррагер.