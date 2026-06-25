Клопп о дубле Роналду: «Даже я заметил критику после первой игры, но в 41 год он ярко и энергично ответил. Невероятно, что Криштиану по-прежнему расстраивается, когда что-то не получается»
Юрген Клопп похвалил Криштиану Роналду.
Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о Криштиану Роналду.
Форвард сборной Португалии сделал дубль в матче ЧМ-2026 против Узбекистана (5:0) после того, как остался без результативных действий в первой игре турнира с ДР Конго (1:1).
«Как зритель я немного заворожен, потому что Роналду и Лионель Месси – лучшие футболисты последних 10-15 лет.
Было здорово увидеть, как Роналду после первой игры, в которой его сильно критиковали – это заметил даже я, – в 41 год так ярко и энергично ответил. Я этому был очень рад.
Нахожу невероятным тот факт, что в возрасте Криштиану он по-прежнему сильно расстраивается, когда что-то не получается, а его реакция – тем более впечатляет», – заявил Юрген Клопп.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
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