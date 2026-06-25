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  4. Шалимов о ЧМ-2026: «Надо говорить, попала бы Россия туда вообще. В отборе на ЧМ-2006 мы не прошли Словакию, на 2010-й – Словению, это достаточно средние команды»

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Шалимов о ЧМ-2026: «Надо говорить, попала бы Россия туда вообще. В 2006-м мы не прошли Словакию, в 2010-м – Словению, достаточно средние команды. На ЧМ с 64 командами отберемся»
Шалимов о ЧМ: Россия могла бы и не пройти, как и крепкие европейские сборные.

Экс-полузащитник сборной России Игорь Шалимов оценил гипотетические перспективы национальной команде на чемпионате мира 2026 года.

«Популярна тема «как бы наша сборная выступила на этом ЧМ» – я бы не говорил вообще о результате. Надо говорить о том, попала бы наша команда вообще на этот чемпионат – ведь не прошли отбор Италия, Дания, Венгрия, Украина, крепкие европейские сборные.

Вспомните отборы к ЧМ – на турнир 2006-го мы не прошли Словакию, на 2010-й – Словению. Это достаточно средние европейские команды, с которыми наша команда не справилась. Это не Хорватия, которая оказалась выше нас в отборе к турниру 2022 года, на котором эта команда играла в полуфинале. Но, думаю, что к ЧМ, на котором будут участвовать 64 команды, мы отберемся», – сказал Шалимов.

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года.

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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Венгрии по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoИгорь Шалимов
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Украины по футболу
logoСборная Словении по футболу
logoСборная Словакии по футболу
logoСборная Дании по футболу

Комментарии

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ну хоть один адекватный
Когда на ЧМ будут играть 128 команд мы будем завсегдатаями этих турниров)
Ответagentkuper
Когда на ЧМ будут играть 128 команд мы будем завсегдатаями этих турниров)
146 команд. Так более скрепно
ОтветBartez1986
146 команд. Так более скрепно
бггг)
Ну на евро из 16 команд почти всегда отбирались (за исключением 2000), а сейчас, после расширения ЧМ, как раз европейская квота стала 16 команд. Я не говорю что обязательно отобрались бы, но если исходить из истории логичнее брать отборы ЧЕ.
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