Шалимов о ЧМ: Россия могла бы и не пройти, как и крепкие европейские сборные.

Экс-полузащитник сборной России Игорь Шалимов оценил гипотетические перспективы национальной команде на чемпионате мира 2026 года.

«Популярна тема «как бы наша сборная выступила на этом ЧМ» – я бы не говорил вообще о результате. Надо говорить о том, попала бы наша команда вообще на этот чемпионат – ведь не прошли отбор Италия , Дания , Венгрия , Украина , крепкие европейские сборные.

Вспомните отборы к ЧМ – на турнир 2006-го мы не прошли Словакию, на 2010-й – Словению. Это достаточно средние европейские команды, с которыми наша команда не справилась. Это не Хорватия , которая оказалась выше нас в отборе к турниру 2022 года, на котором эта команда играла в полуфинале. Но, думаю, что к ЧМ, на котором будут участвовать 64 команды, мы отберемся», – сказал Шалимов.

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года.