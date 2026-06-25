Глушенков о Европе: «В большой клуб поехал бы, в средний – нет. Не люблю проигрывать. Зачем ехать туда, где я буду проигрывать или выигрывать только каждый четвертый матч?»

Максим Глушенков: не поехал бы в средний европейский клуб.

Полузащитник «Зенита » Максим Глушенков рассказал, что согласился бы на переход только в большой европейский клуб.

Футболист выступает за петербургскую команду с 2024 года.

– Ты выиграл чемпионат, хорошо заработал. Куда в России стремиться еще?

– К следующим трофеям. Зачем останавливаться на одном? Есть еще Кубок, Суперкубок.

Что касается топ-5 лиг Европы, то в большой клуб я бы поехал. А в какой-то средний – нет.

Я не люблю проигрывать. Зачем мне ехать туда, где я буду проигрывать или выигрывать только каждый четвертый матч? – заявил 26-летний Максим Глушенков.

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