Глушенков о Европе: «В большой клуб поехал бы, в средний – нет. Не люблю проигрывать. Зачем ехать туда, где я буду проигрывать или выигрывать только каждый четвертый матч?»
Максим Глушенков: не поехал бы в средний европейский клуб.
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что согласился бы на переход только в большой европейский клуб.
Футболист выступает за петербургскую команду с 2024 года.
– Ты выиграл чемпионат, хорошо заработал. Куда в России стремиться еще?
– К следующим трофеям. Зачем останавливаться на одном? Есть еще Кубок, Суперкубок.
Что касается топ-5 лиг Европы, то в большой клуб я бы поехал. А в какой-то средний – нет.
Я не люблю проигрывать. Зачем мне ехать туда, где я буду проигрывать или выигрывать только каждый четвертый матч? – заявил 26-летний Максим Глушенков.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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