  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Глушенков о Европе: «В большой клуб поехал бы, в средний – нет. Не люблю проигрывать. Зачем ехать туда, где я буду проигрывать или выигрывать только каждый четвертый матч?»

0
Глушенков о Европе: «В большой клуб поехал бы, в средний – нет. Не люблю проигрывать. Зачем ехать туда, где я буду проигрывать или выигрывать только каждый четвертый матч?»
Максим Глушенков: не поехал бы в средний европейский клуб.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал, что согласился бы на переход только в большой европейский клуб.

Футболист выступает за петербургскую команду с 2024 года.

– Ты выиграл чемпионат, хорошо заработал. Куда в России стремиться еще?

– К следующим трофеям. Зачем останавливаться на одном? Есть еще Кубок, Суперкубок.

Что касается топ-5 лиг Европы, то в большой клуб я бы поехал. А в какой-то средний – нет.

Я не люблю проигрывать. Зачем мне ехать туда, где я буду проигрывать или выигрывать только каждый четвертый матч? – заявил 26-летний Максим Глушенков.

До 20 млн рублей в месяц вырастет зарплата Глушенкова в «Зените»

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура18629 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМаксим Глушенков
logoЗенит
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Нас и тут неплохо кормят :)
Паспортизм классический, самая распространенная форма.
«Поеду только туда, где буду играть вничью каждую четвертую игру» - добавил Глушенков
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушенков о критике: «Когда про тебя говорят говно, оно возвращается бумерангом»
вчера, 15:58
Глушенков о юбилее «Зенита»: «Он не отложен, как кто-то говорит. Сезон столетия только что завершился, если посчитать – все логично»
вчера, 14:02
Рекомендуем
Главные новости
Монтелла о критике: «Футболисты Турции заслужили больше уважения и любви. Статистика двух матчей кое-что говорит. Нам нужна поддержка болельщиков»
15 минут назад
🥹 Счастье игроков ЮАР после исторического выхода в плей-офф ЧМ-2026: отметили в раздевалке песнями и плясками!
23 минуты назадВидеоСпортс"
Босния и Герцеговина впервые вышла в плей-офф ЧМ – с 3-го места в группе. Команда Барбареса прошла на турнир, выбив Италию в стыках
47 минут назад
Месси, Винисиус и Ундав делят лидерство по «гол + пас» на ЧМ-2026 – у них по 5 очков. У Мбаппе, Холанда, Исака и Манзамби – по 4 балла
59 минут назад
3:0 Бразилии с дублем Винисиуса, у Мексики 3 победы и 0 пропущенных, поправка МОК в Олимпийскую хартию, Джикия в «Локо», Так в «Вашингтоне» и другие новости
сегодня, 07:02
Великие формы сборных, по которым мы скучаем
сегодня, 06:50Спецпроект
Тренер ЮАР про 1:0 с Южной Кореей: «Забили и 20 минут под стук сердца ждали финального свистка. От матча с Канадой хотим получить удовольствие – может, выйдем в 1/8»
сегодня, 06:48
Канада сыграет с ЮАР в 1/16 финала ЧМ-2026
сегодня, 06:34
Чехия заняла 4-е место в группе на ЧМ-2026 – 1 ничья и 2 поражения при разнице голов 2:6. На Евро-2024 команда тоже ни разу не победила
сегодня, 06:22
Сборная ЮАР вышла в плей-офф ЧМ впервые в истории. Команда Броса забила 2 гола в 3 играх, начав турнир с 0:2 от Мексики
сегодня, 06:10
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер Чехии о вылете с ЧМ: «Нам нужно совершенствоваться, я вызову лучших игроков. Надеюсь поехать с командой на следующий чемпионат»
9 минут назад
Мусиала не сыграет с Эквадором – Нагельсманн предоставит хавбеку отдых. Ундав выйдет в старте Германии
26 минут назад
Тренер Марокко о возможности выиграть ЧМ-2026: «У нас есть все, чтобы стать прекрасной футбольной нацией. Мы в новом измерении: футболисты верят, болельщики верят, соперники уважают»
29 минут назад
Ренато Аугусто о Неймаре: «Ему надо вернуть уверенность, но он хорошо двигается, находит пасы, его уважают соперники. После такой сложной травмы нужно время»
41 минуту назад
Очоа о Мексике в плей-офф: «Мы не удовлетворены достигнутым, сами ставим себе цели. Мы очень трудолюбивая команда, главное – сохранять спокойствие»
51 минуту назад
Тренер Южной Кореи про 0:1 с ЮАР: «Результат – моя вина, игроки отдали все силы. Досадный пропущенный гол»
сегодня, 07:15
Япония – Швеция. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
сегодня, 07:08
Берли о Неймаре: «У него возникли проблемы даже против Шотландии – он был инертным, медленным. Если Бразилия хочет далеко пройти, нужны игроки, способные менять ход матча»
сегодня, 07:00
Тунис – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
сегодня, 06:57
Чавес с голом – лучший игрок матча Мексики против Чехии
сегодня, 06:44