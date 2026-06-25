  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Мексика вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 1-го места в группе А, ЮАР со 2-го, Южная Корея - заняла 3 место, Чехия - вылетела

0
Мексика вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 1-го места в группе А без поражений и пропущенных голов, ЮАР – со 2-го. Южная Корея заняла 3-ю строчку, Чехия вылетела
Мексика и ЮАР вышли в плей-офф ЧМ-2026.

Сборные Мексики и ЮАР вышли в плей-офф чемпионата мира-2026.

Мексиканская команда набрала 9 очков и выиграла группу А, одержав победы в 3 турах и не пропустив ни одного гола.

Южноафриканцы заняли вторую строчку, набрав 4 очка.

Южная Корея расположились на 3-м месте с 3 очками.

Четвертое место заняла сборная Чехии, не набравшая баллов. Команда вылетела с турнира.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура17783 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Мексики по футболу
logoСборная ЮАР по футболу
logoСборная Чехии по футболу
logoСборная Южной Кореи по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
ЮАР со второго это шок, после первого матча с Мексикой мне казалось, что это чуть ли не худшая команда на ЧМ. Поздравляю африканцев!
а помните как после матча открытие ныли, что ЧМ с 48 командами убивает футбол, потому что там такие команды как ЮАР, ну вот, по итогу они обошли Южную Корею и Чехию, против них уверен никто ничего такого не писал
ОтветPato07
а помните как после матча открытие ныли, что ЧМ с 48 командами убивает футбол, потому что там такие команды как ЮАР, ну вот, по итогу они обошли Южную Корею и Чехию, против них уверен никто ничего такого не писал
Повезло во многом. Одни мертвяки с пожилым физруком,, вторые умирали с каждым новым матчем. Но такой вере в себя и самоотдаче можно только поапплодировать
ЮАР просто красавцы, молодцы сами себе добыли 2 ое место. Буду за ними следить 👀
Ну Корейцы, ну как так? надо было во банк идти, бить и бить! нет распасовка !туда сюда!!! нельзя так играть!
Тренеру чехов нужно застрелится)
Самое время написать еще одну статью про замечательную предтурнирную подготовку корейцев. А оказывается они 1 раз неплохо выглядели лишь на фоне мертвейшей Чехии...
КАНАДА - ЮАР теперь в 1/16...
Где сторонники европейских квот. Чехия, Шотландия, Турция позором уходить домой. а еще Хорватия, Австрия, Бельгия, Швеция на грани вылета. Это где даже 3 место даёт путёвку плей-офф. Позорище ваш Европа
ОтветBarkamol2791
Где сторонники европейских квот. Чехия, Шотландия, Турция позором уходить домой. а еще Хорватия, Австрия, Бельгия, Швеция на грани вылета. Это где даже 3 место даёт путёвку плей-офф. Позорище ваш Европа
Все перечисленные после Хорватии в итоге наверняка пройдут, некоторые просто с третьего места, возможно. Ну и Шотландия пока еще всё-таки не вылетела.
ОтветBarkamol2791
Где сторонники европейских квот. Чехия, Шотландия, Турция позором уходить домой. а еще Хорватия, Австрия, Бельгия, Швеция на грани вылета. Это где даже 3 место даёт путёвку плей-офф. Позорище ваш Европа
Тунис, Алжир, Ирак, Иордания , Катар , прямо блещут)) Сенегал на грани вылета как и Иран, Эквадор и Парагвай полное дно
Чехия сыграла даже хуже, чем российская сборная в своих неудачных матчах на прошлых чемпионатах мира и Европы. Славные времена восточноевропейского футбола ушли в прошлое.
Знатно юкорейцы обкакались , так ведь в плоф то могут и не попасть.
ОтветАлександр Тараканов
Знатно юкорейцы обкакались , так ведь в плоф то могут и не попасть.
Там ща всякие Кюрасао с Кабо Верде подгребут и корейцам помогут - другой вопрос, толку то.
ОтветBombus Perplexus
Там ща всякие Кюрасао с Кабо Верде подгребут и корейцам помогут - другой вопрос, толку то.
Босния то уже выше корейцев,а ведь ещё играть почти целый тур,да и Корея забила всего 2 мяча.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Канада сыграет с ЮАР в 1/16 финала ЧМ-2026
5 минут назад
Чехия заняла 4-е место в группе на ЧМ-2026 – 1 ничья и 2 поражения при разнице голов 2:6. На Евро-2024 команда тоже ни разу не победила
17 минут назад
Сборная ЮАР вышла в плей-офф ЧМ впервые в истории. Команда Броса забила 2 гола в 3 играх, начав турнир с 0:2 от Мексики
29 минут назад
ЧМ-2026. Германия сыграет с Эквадором, Нидерланды против Туниса, США встретятся с Турцией
39 минут назад
ЧМ-2026. Бразилия разгромила Шотландию, Мексика забила 3 гола Чехии, Марокко победило Гаити, Швейцария обыграла Канаду
41 минуту назад
«Каждый русский человек должен знать, о чем речь в «Трех сестрах», «Чайке» и «Вишневом саде». У Толстого «Войну и мир» и «Анну Каренину» все должны бы изучить». Сенников о литературе
сегодня, 05:30
Винисиус о матче с Шотландией: «Обещал Анчелотти, что забью головой. А он сказал, что это почти невозможно и что сделает мне подарок. Подождем»
сегодня, 05:17
Месси о 39-летии: «Каждый год поздравления превосходят ожидания и трогают меня еще сильнее. Спасибо моей стране и людям по всему миру»
сегодня, 05:01Видео
Винисиус в 3-й раз подряд стал лучшим игроком в матче Бразилии на ЧМ-2026. У вингера «Реала» дубль в игре с Шотландией
сегодня, 04:36
Смотрите игру Чехия – Мексика в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
сегодня, 04:00ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Масеко с победным голом – лучший игрок матча ЮАР против Южной Кореи
1 минуту назад
51 243 зрителя посетили матч ЮАР и Южной Кореи на ЧМ, стадион в Монтеррее вмещает 53 500
5 минут назад
80 824 зрителя посетили матч Чехия – Мексика. На «Ацтеке» вновь был аншлаг на ЧМ-2026
15 минут назад
Неймар о ЧМ: «Вся сборная Бразилии хочет победить, не только я. Если мы объединимся, у нас будет отличный шанс»
27 минут назад
Германия – Эквадор. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
37 минут назад
Кюрасао – Кот-д′Ивуар. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
38 минут назад
Мексика разгромила Чехию – 3:0! Фидальго, Киньонес и Чавес забили, Очоа вышел на 78-й
42 минуты назад
ЮАР обыграла Южную Корею (1:0) благодаря голу Масеко
42 минуты назад
40-летний Очоа вышел на поле в матче с Чехией на ЧМ-2026. Это 6-й ЧМ вратаря Мексики и 4-й, на котором он сыграл
54 минуты назад
Шилтон о ЧМ-2026: «Кейн в отличной форме, играет за Англию на всех позициях. Испания выглядит очень хорошо, у Франции есть отличные игроки, у Бразилии всегда фантастическая команда»
сегодня, 05:36