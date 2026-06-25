Мексика вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 1-го места в группе А без поражений и пропущенных голов, ЮАР – со 2-го. Южная Корея заняла 3-ю строчку, Чехия вылетела
Мексика и ЮАР вышли в плей-офф ЧМ-2026.
Сборные Мексики и ЮАР вышли в плей-офф чемпионата мира-2026.
Мексиканская команда набрала 9 очков и выиграла группу А, одержав победы в 3 турах и не пропустив ни одного гола.
Южноафриканцы заняли вторую строчку, набрав 4 очка.
Южная Корея расположились на 3-м месте с 3 очками.
Четвертое место заняла сборная Чехии, не набравшая баллов. Команда вылетела с турнира.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура17783 голоса
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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