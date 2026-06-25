Месси о 39-летии: «Каждый год поздравления превосходят ожидания и трогают меня еще сильнее. Спасибо моей стране и людям по всему миру»

Лионель Месси поблагодарил за поздравления с днем рождения.

Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами » Лионель Месси опубликовал сообщение на фоне своего 39-летия.

Футболист праздновал день рождения 24 июня.

«Спасибо моей стране и всем людям по всему миру за все поздравления. Каждый год они превосходят все ожидания и трогают меня еще сильнее.

Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда рядом.

И спасибо моим партнерам по команде за этот особенный подарок. Мне доставляет огромное удовольствие переживать все это и делиться этим с вами.

Замечательно выходить на поле и бороться с кем угодно, зная, что партнеры рядом.

Спасибо, крепкие объятия!» – написал Лионель Месси, выложивший в социальной сети видеоролик, в котором его партнеры надели специальные футболки в честь дня рождения футболиста.

На футболках было написано послание: «Тебе – кто изменил наши жизни, кто подарил нам незабываемые моменты, кто заставил нас поверить, что мечты сбываются. Самое лучшее – не видеть это, а переживать это вместе с тобой».