Месси о 39-летии: «Каждый год поздравления превосходят ожидания и трогают меня еще сильнее. Спасибо моей стране и людям по всему миру»

Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал сообщение на фоне своего 39-летия.
Футболист праздновал день рождения 24 июня.
«Спасибо моей стране и всем людям по всему миру за все поздравления. Каждый год они превосходят все ожидания и трогают меня еще сильнее.
Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда рядом.
И спасибо моим партнерам по команде за этот особенный подарок. Мне доставляет огромное удовольствие переживать все это и делиться этим с вами.
Замечательно выходить на поле и бороться с кем угодно, зная, что партнеры рядом.
Спасибо, крепкие объятия!» – написал Лионель Месси, выложивший в социальной сети видеоролик, в котором его партнеры надели специальные футболки в честь дня рождения футболиста.
На футболках было написано послание: «Тебе – кто изменил наши жизни, кто подарил нам незабываемые моменты, кто заставил нас поверить, что мечты сбываются. Самое лучшее – не видеть это, а переживать это вместе с тобой».
Ты и есть футбол. В 39 я бегал 100 м за 20 сек. А тебя не могут догнать 22-25-летние профессиональные игроки.
Спортивного долголетия!
Радуй нас своими рекордами, и своей игрой!