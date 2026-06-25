  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Месси о 39-летии: «Каждый год поздравления превосходят ожидания и трогают меня еще сильнее. Спасибо моей стране и людям по всему миру»

Видео
0
Месси о 39-летии: «Каждый год поздравления превосходят ожидания и трогают меня еще сильнее. Спасибо моей стране и людям по всему миру»
Лионель Месси поблагодарил за поздравления с днем рождения.

Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси опубликовал сообщение на фоне своего 39-летия.

Футболист праздновал день рождения 24 июня.

«Спасибо моей стране и всем людям по всему миру за все поздравления. Каждый год они превосходят все ожидания и трогают меня еще сильнее.

Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда рядом.

И спасибо моим партнерам по команде за этот особенный подарок. Мне доставляет огромное удовольствие переживать все это и делиться этим с вами.

Замечательно выходить на поле и бороться с кем угодно, зная, что партнеры рядом.

Спасибо, крепкие объятия!» – написал Лионель Месси, выложивший в социальной сети видеоролик, в котором его партнеры надели специальные футболки в честь дня рождения футболиста.

На футболках было написано послание: «Тебе – кто изменил наши жизни, кто подарил нам незабываемые моменты, кто заставил нас поверить, что мечты сбываются. Самое лучшее – не видеть это, а переживать это вместе с тобой».

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура17254 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Лионеля Месси
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoИнтер Майами
logoМЛС

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Только уважение GOAT’у
Спасибо Лео.
Ты и есть футбол. В 39 я бегал 100 м за 20 сек. А тебя не могут догнать 22-25-летние профессиональные игроки.
Спортивного долголетия!
Радуй нас своими рекордами, и своей игрой!
За себя скажу: не ожидал, что Месси по-прежнему будет играть. После победы на ЧМ, кажется, откуда ещё брать мотивацию? Но нет, он продлевает контакт с Майами (на КОНКАКАФ нацелился?), всё продолжает выводить сборную на поле... Видимо, у него тоже – вслед за Роналду – в планах получить поздравления с тысячным голом
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Клопп поздравил Месси с 39-летием: «Спасибо за объятия – теперь меня знает весь мир. Ты сделал меня знаменитым»
вчера, 23:08
Сборная Аргентины поздравила Месси с 39-летием: «Человек, изменивший историю мирового футбола. Источник национальной гордости»
вчера, 08:44
Рекомендуем
Главные новости
Винисиус о матче с Шотландией: «Обещал Анчелотти, что забью головой. А он сказал, что это почти невозможно и что сделает мне подарок. Подождем»
1 минуту назад
Винисиус в 3-й раз подряд стал лучшим игроком в матче Бразилии на ЧМ-2026. У вингера «Реала» дубль в игре с Шотландией
42 минуты назад
ЧМ-2026. Бразилия разгромила Шотландию, Мексика против Чехии, Марокко победило Гаити, Швейцария обыграла Канаду
сегодня, 04:01Live
Смотрите игру Чехия – Мексика в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
сегодня, 04:00ВидеоСпортс"
Анчелотти после 3:0 с Шотландией: «Бразилия играет как команда – это наша цель. Мы не идеальны, нам есть что улучшать. Ошибок стало меньше, эффективности в атаке – больше»
сегодня, 03:58
Неймар заплакал после матча с Шотландией на ЧМ-2026. Форвард сыграл за Бразилию впервые за 981 день – с октября 2023 года
сегодня, 03:34Фото
Сборная Бразилии вышла в плей-офф ЧМ в 11-й раз подряд
сегодня, 03:07
Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 1-го места в группе С, Марокко – со 2-го. Шотландия заняла 3-ю строчку, сборная Гаити вылетела
сегодня, 03:03
Бразилия разнесла Шотландию – 3:0! Винисиус сделал дубль, Кунья забил, у Гимараэса 2 ассиста, Неймар вышел на замену
сегодня, 03:02
Марокко победило Гаити – 4:2! У Хакими и Раими по 1+1, Сайбари, Изидор, Яссин забили, у Буну автогол
сегодня, 03:00
Ко всем новостям
Последние новости
Чехия – Мексика. 0:1 – Чавес открыл счет. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Тренер Шотландии Кларк про 0:3 с Бразилией: «Мы сами себе усложнили задачу – пропустили голы, подарили им игру. Это разочаровывает»
5 минут назад
64 478 зрителей – посещаемость матча Шотландии и Бразилии на ЧМ-2026. На игре в Майами зафиксирован аншлаг
30 минут назад
68 239 зрителей посетили матч Марокко и Гаити на ЧМ-2026. Это максимальная вместимость стадиона в Атланте
54 минуты назад
Хакими с голом и передачей – лучший игрок матча Марокко и Гаити
сегодня, 04:12
ЮАР – Южная Корея. Ким Мин Чжэ и Хван Ин Бом в старте. Онлайн-трансляция
сегодня, 04:00Live
Бразилия в 1/16 финала ЧМ сыграет со 2-м местом группы F, Марокко – с победителем этого квартета
сегодня, 03:44
Сборная Марокко вышла в плей-офф ЧМ 2-й раз подряд. В 2022-м команда стала 4-й
сегодня, 03:30
Неймар – 4-й бразилец, сыгравший на 4 чемпионатах мира. Это делали Джалма Сантос, Пеле и Кафу
сегодня, 03:18
Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Окон, Хван Ин Бом – в составах ЮАР и Южной Кореи на матч ЧМ-2026
сегодня, 03:15