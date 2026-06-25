Винисиус в 3-й раз подряд стал лучшим игроком в матче Бразилии на ЧМ-2026. У вингера «Реала» дубль в игре с Шотландией
Винисиус Жуниор – лучший игрок матча Шотландии и Бразилии.
Винисиус Жуниор стал лучшим игроком матча третьего тура ЧМ-2026 между сборными Шотландии и Бразилии (0:3).
25-летний вингер, представляющий «Реал», сделал дубль в первом тайме игры.
Также форвард нанес 10 ударов по воротам, успешно выполнил 25 из 30 передач (83%), а также сделал 13 касаний мяча в чужой штрафной (больше всех среди двух команд).
Добавим, что Винисиус в третий раз подряд признан лучшим игроком в матче сборной Бразилии. Раньше он также получал приз после игр с Марокко (1:1) и Гаити (3:0).
Винисиус забил 4 гола и сделал 1 передачу в 3 матчах ЧМ-2026.
Винисиус – лучший игрок матча Бразилии с Марокко на ЧМ-2026. Вингер «Реала» забил гол
Винисиус – лучший игрок матча Бразилии и Гаити. Вингер забил и сделал передачу
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура17103 голоса
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ФИФА
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии