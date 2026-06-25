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  4. Анчелотти после 3:0 с Шотландией: «Бразилия играет как команда – это наша цель. Мы не идеальны, нам есть что улучшать. Ошибок стало меньше, эффективности в атаке – больше»

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Анчелотти после 3:0 с Шотландией: «Бразилия играет как команда – это наша цель. Мы не идеальны, нам есть что улучшать. Ошибок стало меньше, эффективности в атаке – больше»
Анчелотти прокомментировал выход Бразилии в плей-офф ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о победе над командой Шотландии в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 (3:0).

Южноамериканская команда вышла в плей-офф турнира с первого места в группе С, набрав 7 очков.

«Сейчас мы играем как команда, это наша цель. Мы не идеальны, нам есть что улучшать. Мы можем действовать немного быстрее, когда контролируем мяч.

Я рад, потому что команда стала значительно лучше, сейчас мы крепки. В плей-офф очень важно быть крепкими. У нас крепкая команда. По сравнению с первой игрой у нас стало меньше ошибок, больше ритма, больше эффективности в атаке», – сказал Анчелотти.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
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Комментарии

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Бразилии повезло с группой, игры коллективной вообще нет, первая топ сборная, и Бразилия домой. это уже традиция последних 20 ти лет
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