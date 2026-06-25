  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 1-го места в группе С, Марокко – со 2-го. Шотландия заняла 3-ю строчку, сборная Гаити вылетела

0
Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 1-го места в группе С, Марокко – со 2-го. Шотландия заняла 3-ю строчку, сборная Гаити вылетела
Бразилия и Марокко вышли в плей-офф ЧМ-2026.

Сборные Бразилии и Марокко вышли в плей-офф чемпионата мира-2026.

Эти команды набрали по 7 очков и заняли две первые строчки в группе С. Южноамериканцы расположились на более высокой позиции благодаря лучшей разнице мячей. 

Третье место заняла сборная Шотландии, заработавшая 3 балла. Команда Гаити вылетела с турнира – у нее 0 очков. 

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура16872 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Шотландии по футболу
logoСборная Гаити по футболу
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Шотландии поможет только чудо, но в целом плей-офф не заслужили
Ответ16TH STATE
Шотландии поможет только чудо, но в целом плей-офф не заслужили
Ну там не просто чудо должно произойти, а что-то более глобальное. Они уже на 6 месте среди команд на 3 месте в группах. При этом у 10 команд в этом списке ещё матч в запасе.
ОтветБобби Боливия
Ну там не просто чудо должно произойти, а что-то более глобальное. Они уже на 6 месте среди команд на 3 месте в группах. При этом у 10 команд в этом списке ещё матч в запасе.
Эквадор, Уругвай, Чехия/ЮАР запросто могут не обойти, Бельгия и Сенегал явные фавориты в своих играх, шотландцам нужно надеяться на поражение Парагвая и на потерю очков Конго с Узбекистаном
Шотландия с такой разницей мячей (и таким уровнем игры) должна остаться без плей-офф
Шотландцам надо было рвать одно место с Гаити и делать разницу, а теперь должны заслуженно паковать килты
Отличный матч! Заслуженная победа Бразилии, возвращение Неймара и в целом хорошая игра от него и даже Чердак не раздражал в этом матче!
ОтветТунзай Новрузов
Отличный матч! Заслуженная победа Бразилии, возвращение Неймара и в целом хорошая игра от него и даже Чердак не раздражал в этом матче!
Если бы не затуп Черданцева с разницей голов, то может это был бы лучший его матч за последние годы. А может всё равно лучший.
Дождался выхода Неймара, но все время когда до него мяч доходил, ждал не красивого голевого действия, а больше переживал что сейчас кто нить по ногам заедет и больше его на ЧМ не увидим.
шотландцы видимо никогда не научатся играть в футбол
Винисиус, конечно, разрывает 💪🏾
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Неймар заплакал после матча с Шотландией на ЧМ-2026. Форвард сыграл за Бразилию впервые за 981 день – с октября 2023 года
18 минут назадФото
Сборная Бразилии вышла в плей-офф ЧМ в 11-й раз подряд
45 минут назад
Бразилия разнесла Шотландию – 3:0! Винисиус сделал дубль, Кунья забил, у Гимараэса 2 ассиста, Неймар вышел на замену
50 минут назад
ЧМ-2026. Бразилия разгромила Шотландию, Мексика против Чехии, Марокко победило Гаити, Швейцария обыграла Канаду
51 минуту назад
Марокко победило Гаити – 4:2! У Хакими и Раими по 1+1, Сайбари, Изидор, Яссин забили, у Буну автогол
52 минуты назад
«Это позор». Винисиус – судье после отмены гола в матче с Шотландией
сегодня, 02:29
Пирс Морган: «Месси не величайший игрок. У Роналду значительно больше голов. Не обязательно выигрывать ЧМ, чтобы быть лучшим»
сегодня, 02:24
Беллингема не удалили за прикрытый рот в матче с Ганой, так как разговор с Айю проходил «не в конфронтационной манере»
сегодня, 02:18
У Винисиуса 8 (5+3) очков в 7 матчах на чемпионатах мира. Он первый игрок Бразилии за 24 года, забивший во всех матчах ЧМ на групповом этапе
сегодня, 02:01
🔥 Девушки из Бразилии показали, как болеют за свою сборную под гимн страны
сегодня, 02:00ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Сборная Бразилии в 1/16 финала ЧМ сыграет со 2-м местом группы F, Марокко – с победителем этого квартета
8 минут назад
Сборная Марокко вышла в плей-офф ЧМ 2-й раз подряд. В 2022-м было 4-е место
22 минуты назад
Неймар – 4-й бразилец, сыгравший на 4 чемпионатах мира. Это делали Джалма Сантос, Пеле и Кафу
34 минуты назад
Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Окон, Хван Ин Бом – в составах ЮАР и Южной Кореи на матч ЧМ-2026
37 минут назад
Результаты группы C на чемпионате мира по футболу 2026
37 минут назад
Монтес, Цоуфал, 17-летний Мора – в составах Чехии и Мексики на матч ЧМ-2026
53 минуты назад
ЮАР – Южная Корея. Ким Мин Чжэ и Хван Ин Бом в старте. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 02:48
Чехия – Мексика. Цоуфал и Монтес в старте. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 02:47
Барбарес о 3:1 с Катаром: «Босния приехала на ЧМ в статусе аутсайдеров, но нам удалось совершить что-то большое. Все, что происходит – уже бонус для нас»
сегодня, 02:42
Кунья забил 3-й гол на ЧМ-2026 – Шотландии. Больше только у Месси, Мбаппе, Холанда и Винисиуса
сегодня, 02:40