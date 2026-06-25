Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 1-го места в группе С, Марокко – со 2-го. Шотландия заняла 3-ю строчку, сборная Гаити вылетела
Бразилия и Марокко вышли в плей-офф ЧМ-2026.
Сборные Бразилии и Марокко вышли в плей-офф чемпионата мира-2026.
Эти команды набрали по 7 очков и заняли две первые строчки в группе С. Южноамериканцы расположились на более высокой позиции благодаря лучшей разнице мячей.
Третье место заняла сборная Шотландии, заработавшая 3 балла. Команда Гаити вылетела с турнира – у нее 0 очков.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура16872 голоса
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
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