Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 1-го места в группе С, Марокко – со 2-го. Шотландия заняла 3-ю строчку, сборная Гаити вылетела

Бразилия и Марокко вышли в плей-офф ЧМ-2026.

Сборные Бразилии и Марокко вышли в плей-офф чемпионата мира-2026.

Эти команды набрали по 7 очков и заняли две первые строчки в группе С. Южноамериканцы расположились на более высокой позиции благодаря лучшей разнице мячей.

Третье место заняла сборная Шотландии , заработавшая 3 балла. Команда Гаити вылетела с турнира – у нее 0 очков.