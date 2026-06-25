Неймар заплакал после матча с Шотландией на ЧМ-2026. Форвард сыграл за Бразилию впервые за 981 день – с октября 2023 года

Неймар сыграл за сборную Бразилии впервые с 2023 года – на ЧМ-2026.

Неймар дебютировал на чемпионате мира-2026.

Форвард сборной Бразилии вышел на поле на 76-й минуте матча с Шотландией в 3-м туре группового этапа турнира (3:0, второй тайм). Он заменил Матеуса Кунью.

Две предыдущие игры этого соревнования 34-летний футболист пропустил из-за травмы.

Это первый матч Неймара в составе национальной команды с 18 октября 2023 года – тогда он принял участие в игре против Уругвая в квалификации ЧМ (0:2). С тех пор прошел 981 день.

После окончания матча Неймар не сдержал слез.

Фото: Gettyimages /Michael Reaves