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Неймар заплакал после матча с Шотландией на ЧМ-2026. Форвард сыграл за Бразилию впервые за 981 день – с октября 2023 года
Неймар сыграл за сборную Бразилии впервые с 2023 года – на ЧМ-2026.

Неймар дебютировал на чемпионате мира-2026.

Форвард сборной Бразилии вышел на поле на 76-й минуте матча с Шотландией в 3-м туре группового этапа турнира (3:0, второй тайм). Он заменил Матеуса Кунью.

Две предыдущие игры этого соревнования 34-летний футболист пропустил из-за травмы.

Это первый матч Неймара в составе национальной команды с 18 октября 2023 года – тогда он принял участие в игре против Уругвая в квалификации ЧМ (0:2). С тех пор прошел 981 день.

После окончания матча Неймар не сдержал слез.

Фото: Gettyimages/Michael Reaves

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Впринципе показал что не мёртвый он. Как минимум с замены может усилить игру
ОтветЕвгений Викто
Впринципе показал что не мёртвый он. Как минимум с замены может усилить игру
Его на это и брали, думаю.
Неймару чтоб заплакать повод тоже особо не нужен)
Матч тяжело дается нею, заметно прибавил в весе
Нормально сыграл.
Слезлив парень
Плакать нужно когда кубок 🏆 возьмешь и тех кто в тебя верил дал тебе шанс !
Хорошо в принципе сыграл. Отдал почти голевую на Винисуса, вообще добавил вариативности в атаке.
Вполне может выходить на поле на 20-30 минут и усиливать игру. Молодец Анчелотти.
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