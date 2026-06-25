Пирс Морган: «Месси не величайший игрок. У Роналду значительно больше голов. Не обязательно выигрывать ЧМ, чтобы быть лучшим»

Морган: Месси – хороший игрок, но не величайший.

Британский телеведущий Пирс Морган рассказал, почему Криштиану Роналду превосходит Лионеля Месси .

Пирс Морган : Месси – действительно очень хороший игрок, но он не величайший футболист всех времен.

Радиоведущий Энди Голдштейн : Подожди. Если он выиграл больше «Золотых мячей», стал чемпионом мира и, кажется, завоевал больше трофеев, чем Роналду, то тут вообще не о чем спорить.

Пирс Морган : А я и не говорю, что тут есть о чем спорить. Роналду забил значительно больше голов.

Энди Голдштейн : Но он не выиграл чемпионат мира, начнем с этого.

Пирс Морган : Нет, для этого не обязательно выигрывать чемпионат мира. Джордж Бест никогда не выигрывал чемпионат мира».

Джейми О′Хара, экс-игрок «Тоттенхэма» : Да, но Джордж Бест никогда и не считался величайшим футболистом в истории.

Пирс Морган : Я считаю, что в свое время Джордж Бест был лучшим игроком своей эпохи. Хотя Пеле, безусловно, был сильнее него. Но вы же не скажете, раз Джордж Бест не выиграл чемпионат мира, значит мы не можем...

Энди Голдштейн : Ты искажаешь мои слова. Я говорю, что для того, чтобы считаться величайшим игроком всех времен, нужно выиграть чемпионат мира.

Пирс Морган : Абсолютная чепуха. Пока Месси играл в «Барселоне» и был окружен целой группой футболистов мирового класса, он был великолепен. Но как только он покинул «Барселону», все уже стало не тем.

А Роналду приехал в Англию и выиграл чемпионат. Затем перебрался в Испанию и неоднократно выигрывал чемпионат, а также множество титулов Лиги чемпионов. Потом он отправился в «Ювентус» и выиграл там все внутренние трофеи. Сейчас он играет в Саудовской Аравии и выиграл чемпионат там. Вы можете насмехаться над этим сколько угодно, но он выиграл чемпионат Саудовской Аравии в 41 год.

Морган о дубле Роналду: «Самый блестящий завершитель атак в истории. Да, это Узбекистан, но вы же восторгались, когда Месси забивал всяким второсортным командам»

Морган о Роналду: «Величайший в истории, а Месси даже не лучший аргентинец. Кого вы выберете в дождливый вечер в Стоке, если нужно забить гол и спасти вам жизнь?»