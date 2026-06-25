У Винисиуса 8 (5+3) очков в 7 матчах на чемпионатах мира. Он первый игрок Бразилии за 24 года, забивший во всех матчах ЧМ на групповом этапе
У Винисиуса 8 голевых действий в 7 матчах на ЧМ.
Винисиус Жуниор совершил 8 результативных действий в 7 матчах на чемпионатах мира.
Сегодня вингер сборной Бразилии дважды поразил ворота Шотландии в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 (2:0, первый тайм).
Ранее на этом турнире футболист «Реала» забил гол в игре с командой Марокко (1:1) и отличился забитым мячом и результативной передачей в матче с Гаити (3:0).
Винисиус стал первым игроком сборной Бразилии за 24 года, забившим во всех матчах на групповом этапе чемпионата мира – в 2002 году это удалось Роналдо и Ривалдо. Также это делали Жаирзиньо (1970) и Ромарио (1994).
Напомним что на ЧМ-2022 Винисиус провел 4 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
***
Девушки из Бразилии под гимн страны показали, как болеют за свою сборную 📹
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура16745 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Squawka
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
хейтеры на осмотр)