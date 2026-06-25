У Винисиуса 8 (5+3) очков в 7 матчах на чемпионатах мира. Он первый игрок Бразилии за 24 года, забивший во всех матчах ЧМ на групповом этапе

У Винисиуса 8 голевых действий в 7 матчах на ЧМ.

Винисиус Жуниор совершил 8 результативных действий в 7 матчах на чемпионатах мира.

Сегодня вингер сборной Бразилии дважды поразил ворота Шотландии в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 (2:0, первый тайм).

Ранее на этом турнире футболист «Реала » забил гол в игре с командой Марокко (1:1) и отличился забитым мячом и результативной передачей в матче с Гаити (3:0).

Винисиус стал первым игроком сборной Бразилии за 24 года, забившим во всех матчах на групповом этапе чемпионата мира – в 2002 году это удалось Роналдо и Ривалдо. Также это делали Жаирзиньо (1970) и Ромарио (1994).

Напомним что на ЧМ-2022 Винисиус провел 4 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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