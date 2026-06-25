  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. У Винисиуса 8 (5+3) очков в 7 матчах на чемпионатах мира. Он первый игрок Бразилии за 24 года, забивший во всех матчах ЧМ на групповом этапе

0
У Винисиуса 8 (5+3) очков в 7 матчах на чемпионатах мира. Он первый игрок Бразилии за 24 года, забивший во всех матчах ЧМ на групповом этапе
У Винисиуса 8 голевых действий в 7 матчах на ЧМ.

Винисиус Жуниор совершил 8 результативных действий в 7 матчах на чемпионатах мира.

Сегодня вингер сборной Бразилии дважды поразил ворота Шотландии в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 (2:0, первый тайм).

Ранее на этом турнире футболист «Реала» забил гол в игре с командой Марокко (1:1) и отличился забитым мячом и результативной передачей в матче с Гаити (3:0).

Винисиус стал первым игроком сборной Бразилии за 24 года, забившим во всех матчах на групповом этапе чемпионата мира – в 2002 году это удалось Роналдо и Ривалдо. Также это делали Жаирзиньо (1970) и Ромарио (1994).

Напомним что на ЧМ-2022 Винисиус провел 4 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. 

***

Девушки из Бразилии под гимн страны показали, как болеют за свою сборную 📹

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура16745 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Squawka
logoЧемпионат мира по футболу
logoВинисиус Жуниор
logoСборная Бразилии по футболу
logoЛа Лига
logoСборная Шотландии по футболу
logoРеал Мадрид
logoРивалдо
logoРоналдо
logoРомарио
logoЖаирзиньо

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну что тут сказать, выглядит он на этом чемпионате очень даже достойно, никаких сомнений! Да и в целом по цифрам на количество матчей, результат сильный) Младший стал в нынешней Бразилии лидером, ничего не скажешь в упрек, играет отлично и результативно)
ОтветAlex.K71
Ну что тут сказать, выглядит он на этом чемпионате очень даже достойно, никаких сомнений! Да и в целом по цифрам на количество матчей, результат сильный) Младший стал в нынешней Бразилии лидером, ничего не скажешь в упрек, играет отлично и результативно)
прямо вот видно, что хочется покритиковать, но не получается ) играет достойно - 4 гола в 3 матчах...
Вини хорош, открывается здорово👏
хейтеры на осмотр)
Когда Вини в форме - это лучший футболист мира
До Чма юзеры спортса писали, что он вообще никакой, особенно в сборной))
ОтветFree Walker
До Чма юзеры спортса писали, что он вообще никакой, особенно в сборной))
И что игру нужно строить вокруг Рафиньи
ОтветКостя Соловьев
И что игру нужно строить вокруг Рафиньи
Который ну буквально игрок одного сезона
Тупо в соло тащит свою сборную. Еще и хет-трик в первом тайме украли
Красава! Анчелотти знает, как с Вини работать)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Сборная Бразилии вышла в плей-офф ЧМ в 11-й раз подряд
11 минут назад
Бразилия вышла в плей-офф ЧМ-2026 с 1-го места в группе С, Марокко – со 2-го. Шотландия заняла 3-ю строчку, сборная Гаити вылетела
15 минут назад
Бразилия разнесла Шотландию – 3:0! Винисиус сделал дубль, Кунья забил, у Гимараэса 2 ассиста, Неймар вышел на замену
16 минут назад
ЧМ-2026. Бразилия разгромила Шотландию, Мексика против Чехии, Марокко победило Гаити, Швейцария обыграла Канаду
17 минут назад
Марокко победило Гаити – 4:2! У Хакими и Раими по 1+1, Сайбари, Изидор, Яссин забили, у Буну автогол
18 минут назад
Неймар проводит первый матч за сборную Бразилии с октября 2023-го – против Шотландии на ЧМ-2026
30 минут назад
«Это позор». Винисиус – судье после отмены гола в матче с Шотландией
49 минут назад
Пирс Морган: «Месси не величайший игрок. У Роналду значительно больше голов. Не обязательно выигрывать ЧМ, чтобы быть лучшим»
54 минуты назад
Беллингема не удалили за прикрытый рот в матче с Ганой, так как разговор с Айю проходил «не в конфронтационной манере»
сегодня, 02:18
🔥 Девушки из Бразилии показали, как болеют за свою сборную под гимн страны
сегодня, 02:00ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
Ли Кан Ин, Ким Мин Чжэ, Окон, Хван Ин Бом – в составах ЮАР и Южной Кореи на матч ЧМ-2026
3 минуты назад
Монтес, Цоуфал, 17-летний Мора – в составах Чехии и Мексики на матч ЧМ-2026
19 минут назад
ЮАР – Южная Корея. Ким Мин Чжэ и Хван Ин Бом в старте. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
30 минут назад
Чехия – Мексика. Цоуфал и Монтес в старте. Онлайн-трансляция начнется в 04:00
31 минуту назад
Барбарес о 3:1 с Катаром: «Босния приехала на ЧМ в статусе аутсайдеров, но нам удалось совершить что-то большое. Все, что происходит – уже бонус для нас»
36 минут назад
Кунья забил 3-й гол на ЧМ-2026 – Шотландии. Больше только у Месси, Мбаппе и Холанда
38 минут назад
Сайбари забил во всех трех матчах в группе ЧМ-2026 – рекорд Марокко. Хавбек переходит в «Баварию» за 55 млн евро
сегодня, 02:03
Лопетеги об 1:3 с Боснией: «Катар заслуживал большего. У нас было больше опасных моментов, но футбол не вознаградил нас. Надеемся, это не последний наш матч на ЧМ»
сегодня, 01:54
У Гаити первый гол на ЧМ с 1974-го – голкипер Марокко Буну забил в свои ворота после удара пяткой Жозефа
сегодня, 01:41
Якин о 2:1 с Канадой и выходе в плей-офф ЧМ: «Швейцария немного усложнила себе жизнь, но сыграла хорошо. Мы справились, и это самое главное»
сегодня, 01:15