Судья с ВАР отменил гол Винисиуса в матче с Шотландией, посчитав, что бразилец фолил на Хендри при отборе
Гол Винисиуса в матче с Шотландией отменили.
Судьи не засчитали гол сборной Бразилии в ворота Шотландии в матче ЧМ-2026 (1:0, первый тайм).
На 22-й минуте вингер бразильцев Винисиус Жуниор отобрал мяч у защитника соперника Джека Хендри недалеко от штрафной площади, вышел один на один с вратарем и отправил мяч в ворота.
Однако главный арбитр встречи Сесар Артуро Рамос ознакомился с повтором эпизода по совету видеоассистентов и отменил гол, посчитав, что футболист «Реала» нарушал правила на сопернике при отборе.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Изображения: кадры из трансляции Vivo Sport, BBC
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
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