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  4. Судья после ВАР отменил гол Винисиуса в матче с Шотландией, посчитав, что бразилец фолил на Хендри при отборе

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Судья с ВАР отменил гол Винисиуса в матче с Шотландией, посчитав, что бразилец фолил на Хендри при отборе
Гол Винисиуса в матче с Шотландией отменили.

Судьи не засчитали гол сборной Бразилии в ворота Шотландии в матче ЧМ-2026 (1:0, первый тайм). 

На 22-й минуте вингер бразильцев Винисиус Жуниор отобрал мяч у защитника соперника Джека Хендри недалеко от штрафной площади, вышел один на один с вратарем и отправил мяч в ворота. 

Однако главный арбитр встречи Сесар Артуро Рамос ознакомился с повтором эпизода по совету видеоассистентов и отменил гол, посчитав, что футболист «Реала» нарушал правила на сопернике при отборе. 

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Изображения: кадры из трансляции Vivo Sport, BBC

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’‘
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logoДжек Хендри
Сесар Артуро Рамос
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Комментарии

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вар дно. показывают судье один мутный повтор где ничего не видно, а потом оказывается что чел сам в ногах Вини запутался
Судья поплыл,какой это фол.
Отбор чистый, а гол украли у ВиниДжо
ВАР должен исправлять только очевидные ошибки. Тут явно НЕ очевидная ошибка. Косяк судей. Забавно, что даже вечно недовольные шотландцы не спорили
Обидно. Поставил ногу. Шотландец сам по ней ударил - отменили гол.

Но все равно дубль сделал!
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