Гол Винисиуса в матче с Шотландией отменили.

Судьи не засчитали гол сборной Бразилии в ворота Шотландии в матче ЧМ-2026 (1:0, первый тайм).

На 22-й минуте вингер бразильцев Винисиус Жуниор отобрал мяч у защитника соперника Джека Хендри недалеко от штрафной площади, вышел один на один с вратарем и отправил мяч в ворота.

Однако главный арбитр встречи Сесар Артуро Рамос ознакомился с повтором эпизода по совету видеоассистентов и отменил гол, посчитав, что футболист «Реала » нарушал правила на сопернике при отборе.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Изображения: кадры из трансляции Vivo Sport, BBC