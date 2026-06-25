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  4. У Винисиуса 5 (4+1) очков в 3 матчах ЧМ-2026. У Месси и Ундава – по 5 за две игры

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У Винисиуса 5 (4+1) очков в 3 матчах ЧМ-2026. У Месси и Ундава – по 5 за две игры
Винисиус набрал 5 очков по системе «гол+пас» в 3 играх на ЧМ-2026.

Винисиус открыл счет на 7-й минуте матча с Шотландией в 3-м туре ЧМ-2026, а в конце первого тайма сделал дубль (2:0, перерыв). 

Вингер Бразилии забил третий и четвертый голы на турнире. Также на его счету один голевой пас. 

По «гол+пас» Винисиус догнал Лионеля Месси из Аргентины (5+0) и Дениза Ундава из Германии (3+2), которые провели по две игры. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
logoВинисиус Жуниор
logoСборная Аргентины по футболу
logoРеал Мадрид
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Комментарии

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2-й гол зря отменили. Он успел поставить ногу на газон.
Судейство дно вообще, второй гол он чисто забил , тот сам в его ногах запутался
Вини в порядке, очень красиво играет и наконец за голову взялся, без спектаклей. Да и еще второй гол головой забил
Кто там Анчелотти песочил за то, что отдал Винисиусу роль главной звезды?
ОтветАртем Андреев
Кто там Анчелотти песочил за то, что отдал Винисиусу роль главной звезды?
а кому он должен был отдать?рафа работяга плюс травмирован,ней травмирован
Когда хорош - тогда хорош! Ничего лишнего, только футбол! И уже почти дубль, только вот второй сегодня отменили. Но еще весь матч впереди
Уже 5

Галя, у нас отмена.
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