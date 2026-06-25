У Винисиуса 5 (4+1) очков в 3 матчах ЧМ-2026. У Месси и Ундава – по 5 за две игры

Винисиус набрал 5 очков по системе «гол+пас» в 3 играх на ЧМ-2026.

Винисиус открыл счет на 7-й минуте матча с Шотландией в 3-м туре ЧМ-2026 , а в конце первого тайма сделал дубль (2:0, перерыв).

Вингер Бразилии забил третий и четвертый голы на турнире. Также на его счету один голевой пас.

По «гол+пас» Винисиус догнал Лионеля Месси из Аргентины (5+0) и Дениза Ундава из Германии (3+2), которые провели по две игры.

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