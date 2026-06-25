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  4. Морган о Роналду: «МЮ» был бы гораздо сильнее, если бы клуб сохранил его и избавился от тен Хага. В раздевалке «Юнайтед», «Реала», «Юве» любили Криштиану, это командный игрок»

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Морган о Роналду: «МЮ» был бы гораздо сильнее, если бы клуб сохранил его и избавился от тен Хага. В раздевалке «Юнайтед», «Реала», «Юве» любили Криштиану, это командный игрок»
Морган: «МЮ» был бы сильнее, если бы клуб сохранил Роналду.

Британский телеведущий Пирс Морган считает, что «МЮ» был бы сильнее, если бы клуб сохранил Криштиану Роналду в 2022 году. 

Пирс Морган: Вот интересный вопрос для тебя, Энди. Ты же фанат «Манчестер Юнайтед» до мозга костей, верно? У вас мог быть Роналду на острие атаки все последние четыре года, если бы тен Хаг не выжил его из клуба.

И, глядя на него [в матче ЧМ-2026 с Узбекистаном], это же чистое мастерство завершения атак, так? Роналду практически не получал передач. Второй гол – это просто класс. Видно, как он смотрит на Фернандеша и говорит: «Протолкни мяч вперед». Фернандеш великолепно отдает пас – потрясающая голевая передача, а Роналду хладнокровно реализует момент.

Никто не убедит меня в том, что «Юнайтед» не был бы несоизмеримо сильнее в последние четыре года, если бы клуб сохранил Роналду и тогда же избавился от тен Хага.

Радиоведущий Энди Голдштейн: Думаю, есть причина, по которой после первого матча и того, как он себя вел, возникло ощущение, что его партнеры по команде не являются такими же большими поклонниками Роналду, как ты.

Пирс Морган: Не согласен. Нет-нет. Честно говоря, я считаю, что ты совершенно ошибаешься.

Джейми О′Хара, экс-игрок «Тоттенхэма»: Хорошо, тогда позволь спросить вот что. Почему, по-твоему, большинство футбольных болельщиков задавались вопросом, полезно ли для Португалии, чтобы он выходил в стартовом составе? Должна же быть какая-то причина, раз они об этом спрашивают. Хотя я слышал, что сами игроки действительно его любят. 

Пирс Морган: Обещаю тебе, клянусь своими детьми: вся эта история о том, что Роналду якобы непопулярен в раздевалках, – это, честно говоря, большой... Его любили в Португалии, его любили в раздевалке «МЮ», его любили в раздевалке «Ювентуса», в раздевалке «Реала». Его любят и в раздевалке «Аль-Насра» в Саудовской Аравии. Это командный игрок. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: talkSPORT
logoКриштиану Роналду
logoЭрик тен Хаг
logoСборная Португалии по футболу
logoсерия А Италия
logoМанчестер Юнайтед
logoПирс Морган
logoЮвентус
logoДжейми О′Хара
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

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Достаточно больная и не выигрышная тема, чтобы в таком ключе говорить о Рональду, который откровенно потянул вниз своим появлением. Глоры Рональды избегают этой темы, выдавая шаблон, что он стал лучшим бомбардиром в этих командах. И умалчивают что команды просели по результатам в своих чемпионатах, и количество голов этих команд снизилось на десятки🤷🏻‍♂️
Этот чел же вообще с головой не дружит, мне кажется даже британская редакция уже просто угарает с того, что он говорит)
Интересная тактика у Роналду и его медиа-советников. Когда дела плохи и критика льётся из всех щелей - подключает сестёр. Когда наступает хоть какой-то позитив - в дело вступает ручной Морган)
Вот это я понимаю, человек бабло на все 100% отрабатывает!
тен хаг днище,всем известно.
и мы бы за роналду больше следили. апл все-таки,а не арабская лига
вообще арабские команды самы днищенские на чм, посмотрим еще на марокко, они вроде в адеквате.
тунис,катар,аравия - днище.
египет - хз.
Командным игроком он был в позднем Юнайтед и раннем Реале.
После же - это нарцисс-набиватель личной статистики, часто за счёт партнёров.
Нам то не гони...
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