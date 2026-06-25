Морган о Роналду: «МЮ» был бы гораздо сильнее, если бы клуб сохранил его и избавился от тен Хага. В раздевалке «Юнайтед», «Реала», «Юве» любили Криштиану, это командный игрок»

Морган: «МЮ» был бы сильнее, если бы клуб сохранил Роналду.

Британский телеведущий Пирс Морган считает, что «МЮ» был бы сильнее, если бы клуб сохранил Криштиану Роналду в 2022 году.

Пирс Морган : Вот интересный вопрос для тебя, Энди. Ты же фанат «Манчестер Юнайтед » до мозга костей, верно? У вас мог быть Роналду на острие атаки все последние четыре года, если бы тен Хаг не выжил его из клуба.

И, глядя на него [в матче ЧМ-2026 с Узбекистаном], это же чистое мастерство завершения атак, так? Роналду практически не получал передач. Второй гол – это просто класс. Видно, как он смотрит на Фернандеша и говорит: «Протолкни мяч вперед». Фернандеш великолепно отдает пас – потрясающая голевая передача, а Роналду хладнокровно реализует момент.

Никто не убедит меня в том, что «Юнайтед» не был бы несоизмеримо сильнее в последние четыре года, если бы клуб сохранил Роналду и тогда же избавился от тен Хага .

Радиоведущий Энди Голдштейн : Думаю, есть причина, по которой после первого матча и того, как он себя вел, возникло ощущение, что его партнеры по команде не являются такими же большими поклонниками Роналду, как ты.

Пирс Морган : Не согласен. Нет-нет. Честно говоря, я считаю, что ты совершенно ошибаешься.

Джейми О′Хара, экс-игрок «Тоттенхэма» : Хорошо, тогда позволь спросить вот что. Почему, по-твоему, большинство футбольных болельщиков задавались вопросом, полезно ли для Португалии, чтобы он выходил в стартовом составе? Должна же быть какая-то причина, раз они об этом спрашивают. Хотя я слышал, что сами игроки действительно его любят.

Пирс Морган : Обещаю тебе, клянусь своими детьми: вся эта история о том, что Роналду якобы непопулярен в раздевалках, – это, честно говоря, большой... Его любили в Португалии, его любили в раздевалке «МЮ», его любили в раздевалке «Ювентуса», в раздевалке «Реала». Его любят и в раздевалке «Аль-Насра» в Саудовской Аравии. Это командный игрок.